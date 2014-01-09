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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 09:22 BJT

中国公开市场：今日将不进行任何操作，本周既无资金投放也无回笼

路透上海1月9日 - 本周中国央行在公开市场维持零操作。业内人士周四透露，公开市场今日仍不进行任何操作。据此计算，本周公开市场上既无资金投放也无回笼。

周二央行继续暂停七天期逆回购操作，基本符合市场预期；业内人士并指出，备受关注的影子银行监管新规雷霆出台，也显示监管层推动机构降杠杆的思路未变，总体流动性易紧难松。

上周公开市场以零操作的方式辞旧迎新。政策中性偏紧基调尚难松动，但机构资金余缺可通过市场调节，所以公开市场以静制动，逆回购一箭未发合乎预期。

央行公开市场操作2013年更趋灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作多变。包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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