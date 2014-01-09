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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 09:36 BJT

《焦点》欧洲央行料维持利率不变，但会提醒市场已为进一步行动做好准备

经济复苏虽仍嫌疲弱，但已按照欧洲央行的预期推进，央行可以有时间观察通胀是否上升。

新加入欧元区的拉脱维亚将首次出席会议，与其它经济规模更大的成员国相比，该国央行总裁Ilmars Rimsevics获得的投票权是同等的。

**流动性**

低通胀并非央行唯一的担忧。贷款稀少且过剩流动性减退也让央行进退维谷。

本周过剩流动性可能减少将近一半，至1,500亿欧元(2,040亿美元)，因银行减少向欧洲央行借款。

下周将恢复欧洲央行三年期贷款的提前还款，意味着将有更多资金流出市场，帮助推高货币市场利率。

德拉吉重申，银行归还欧洲央行贷款是一个正面迹象，并称银行间市场运转改善。但如果银行持有的现金减少，利率将会上升。

欧洲央行上月表示，正密切关注进展情况，并“准备考虑所有可以动用的工具”。

此外，欧元区企业贷款在11月以创纪录的速度减少，同时区内企业贷款成本差异扩大，暗示欧洲央行的低利率政策仍未能让所有国家受益。

上月德拉吉表示，欧洲央行将确保其新贷放的长期资金流入实体经济，而不是被用来购买公债。

但央行目前不大可能宣布任何举措，因其将关注下月开始的银行资产质量评估进展。

事实证明，德拉吉比他的前任特里谢在政策问题上更为灵活。特里谢更喜欢在他的声明当中用关键语来昭示政策动向。

而且，目前央行管委会当中政策宽松派占据主导，出台更多出人意料举措的可能性变大了。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)
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