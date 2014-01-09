版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 08:27 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月9日

路透香港1月9日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7542港元 ) 美股道琼工业指数周三收低-68.2,或-0.41%,报16462.74点.因大盘对美国联邦储备理事会(美联储)最近一次会议的记录反应平淡，同时美光强劲的业绩帮助推升Nasdaq指数。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 180.900 2.00 27853 14.027 0.34 中国铝业 8.440 1.08 30449 2.618 -0.08 中国移动 50.230 -0.73 165530 77.899 -0.70 中国人寿 43.900 0.71 69784 22.694 -0.25 中石油 103.990 -0.68 56063 8.064 -0.57 中石化 76.230 -1.00 38272 5.911 0.19 汇丰控股 <HSBC.K 55.590 0.05 1691807 86.211 0.95 中电信 47.610 -0.10 35918 3.692 -0.76 中国联通 14.450 1.12 204981 11.205 -0.14 兖州煤业 8.080 -2.30 60522 6.265 -1.33 华能国际 36.640 0.03 23445 7.103 -1.35 南方航空 19.060 -0.26 8816 2.956 0.88 东方航空 18.110 -0.98 6203 2.809 0.31 中芯国际 3.930 -1.01 26251 0.609 -1.70（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐