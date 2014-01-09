《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月9日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月9日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7542港元 ) 美股道琼工业指数周三收低-68.2,或-0.41%,报16462.74点.因大盘对美国联邦储备理事会(美联储)最近一次会议的记录反应平淡，同时美光强劲的业绩帮助推升Nasdaq指数。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 180.900 2.00 27853 14.027 0.34 中国铝业 8.440 1.08 30449 2.618 -0.08 中国移动 50.230 -0.73 165530 77.899 -0.70 中国人寿 43.900 0.71 69784 22.694 -0.25 中石油 103.990 -0.68 56063 8.064 -0.57 中石化 76.230 -1.00 38272 5.911 0.19 汇丰控股 <HSBC.K 55.590 0.05 1691807 86.211 0.95 中电信 47.610 -0.10 35918 3.692 -0.76 中国联通 14.450 1.12 204981 11.205 -0.14 兖州煤业 8.080 -2.30 60522 6.265 -1.33 华能国际 36.640 0.03 23445 7.103 -1.35 南方航空 19.060 -0.26 8816 2.956 0.88 东方航空 18.110 -0.98 6203 2.809 0.31 中芯国际 3.930 -1.01 26251 0.609 -1.70（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申