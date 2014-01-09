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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 08:39 BJT

中股业绩：保利地产2013年实现净利107.7亿元，同比增长27.63%--快报

路透上海1月9日 - 中国保利房地产(集团)股份有限公司 周四发布业绩快报称，2013年实现净利润1,07.7亿元人民币，同比增长27.63%。当期基本每股收益为1.51元，同比涨幅亦接近三成。

保利地产表示，报告期内收入与利润均取得一定增长,主要源于已销售房地产项目在年内竣工交付并结转收入。2013年公司实现签约面积1,064.37万平方米，同比增长18.11%；签约金额1,252.89亿元，同比增长23.15%。

严厉调控之下，中国主要房地产企业销售向好势头不减。易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)报告曾指出，年销售额超千亿元人民币的国内房地产企业在2013年增至七家，较2012年净增四家；预计2014年万科和绿地集团销售均有望冲击2,000亿元量级。

本月稍早，中国最大房地产公司--万科 称，2013年销售金额再度刷新行业纪录，达1,709.4亿元，销售面积1,489.9万平方米，分别同比增21%和15%。

保利地产周三收报7.51元，最近三个月累计下跌27.64%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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