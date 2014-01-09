版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 08:41 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月9日

*工商时报：

--台湾总统马英九表示，相信自由经济示范区加上大力推动加入TPP(跨太平洋伙伴协定)及RCEP(区域全面经济伙伴关系)，可以大幅改善对外经贸环境，而这件事〞攸关台湾生死〞，必须全力贯彻推动。

--政府年金改革缺财源，瞄准获利创新高的金融业。立法院财委会审议营业税法修正草案，共有163人次立委连署，提出七版本，要求调高金融营业税，财金首长表示〞时机不宜〞，由于各方歧见太大，最后决议择期再审。

--陆委会主委王郁琦强调，目前陆委会与国台办正紧锣密鼓安排〞王张会〞相关议案及流程。至于马习会，APEC(亚太经济合作组织)会议是台方认为最佳见面场合，但还未就相关事宜展开安排。

*经济日报：

--〞先买后卖〞现股当冲上路以来，台股成交量持续冲高，金管会将在三个月后，评估是否开放〞先卖后买〞的现股当冲进阶版，让市场机制更充分发挥，预估〞双向〞现股当冲打通后，台股动能将进一步提升。

--洽签双边自由贸易协定（FTA）传重大突破，经济部长张家祝指出，今年〞绝对有机会〞再签一个FTA。据府院高层透露，洽签对象很可能是跨太平洋伙伴协定（TPP）南美洲的成员国智利，对台湾加入TPP将有重大战略意义。

--卫生福利部宣布，历经四年努力，〞长照服务法〞立法院初审通过，最快拚今年三读通过，目前正紧锣密鼓准备〞长照保险法〞，最快上半年送行政院审议。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐