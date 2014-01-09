《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月9日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
*工商时报：
--台湾总统马英九表示，相信自由经济示范区加上大力推动加入TPP(跨太平洋伙伴协定)及RCEP(区域全面经济伙伴关系)，可以大幅改善对外经贸环境，而这件事〞攸关台湾生死〞，必须全力贯彻推动。
--政府年金改革缺财源，瞄准获利创新高的金融业。立法院财委会审议营业税法修正草案，共有163人次立委连署，提出七版本，要求调高金融营业税，财金首长表示〞时机不宜〞，由于各方歧见太大，最后决议择期再审。
--陆委会主委王郁琦强调，目前陆委会与国台办正紧锣密鼓安排〞王张会〞相关议案及流程。至于马习会，APEC(亚太经济合作组织)会议是台方认为最佳见面场合，但还未就相关事宜展开安排。
*经济日报：
--〞先买后卖〞现股当冲上路以来，台股成交量持续冲高，金管会将在三个月后，评估是否开放〞先卖后买〞的现股当冲进阶版，让市场机制更充分发挥，预估〞双向〞现股当冲打通后，台股动能将进一步提升。
--洽签双边自由贸易协定（FTA）传重大突破，经济部长张家祝指出，今年〞绝对有机会〞再签一个FTA。据府院高层透露，洽签对象很可能是跨太平洋伙伴协定（TPP）南美洲的成员国智利，对台湾加入TPP将有重大战略意义。
--卫生福利部宣布，历经四年努力，〞长照服务法〞立法院初审通过，最快拚今年三读通过，目前正紧锣密鼓准备〞长照保险法〞，最快上半年送行政院审议。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申