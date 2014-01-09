中国债市动态：利率债收益率继续走低，向宽资金面仍是主要支撑

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海1月9日 - 中国银行间债市政策性金融债等收益率周四延续跌势，因不断向好的资金面依旧形成强力支撑，利率互换亦有一定幅度下行。而上午公布的CPI等数据因在市场可接受范围内，直接影响相对有限。
交易员称，下周起利率债供给有所增加，但本月到期量也较多，加之下周有国库现金定存招标助力，均有望化解一定新债发行压力，而资金面的进一步改善空间仍是左右现券走势关键。
一级市场上，继本周此前两期国债发行后，国开行稍早招标的三期固息债利率均低于预测均值。 唯国债期货主力合约TF1403 上午由升转跌，早盘收报91.614元人民币，跌0.036元，或0.04%。
上海一券商交易员表示，早盘利率债等表现继续向好，主要仍得益于宽松的资金面。与预期偏离不多的经济数据，则对市场影响不大。
受食品价格涨幅回落影响，中国2013年12月CPI同比涨幅大幅回落至2.5%的七个月低点，全年升幅2.6%亦远低于年初设定的目标。业内人士预计，2014年中国通胀率将有所上升，但出现严重通胀的可能性不大，全年预计略高于3%的水准。
根据已有新债公告，下周二上午农发行将发行三期债共150亿元，下午国开行五期债240亿元，下周三还有100亿元的七年期国债将发。
银行间资金市场上，短期流动性继续向好。七天期回购加权利率 最新报在4.01%附近，再创近两个月来低点。不过交易员指出，春节前资金需求只增不减，谨慎心态仍存。
剩余期限约2.64年的国开行固息金融债130237券 最新成交在5.7500%，上日尾盘为5.7900%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申