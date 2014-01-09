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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 13:15 BJT

中国债市动态：利率债收益率继续走低，向宽资金面仍是主要支撑

路透上海1月9日 - 中国银行间债市政策性金融债等收益率周四延续跌势，因不断向好的资金面依旧形成强力支撑，利率互换亦有一定幅度下行。而上午公布的CPI等数据因在市场可接受范围内，直接影响相对有限。

交易员称，下周起利率债供给有所增加，但本月到期量也较多，加之下周有国库现金定存招标助力，均有望化解一定新债发行压力，而资金面的进一步改善空间仍是左右现券走势关键。

一级市场上，继本周此前两期国债发行后，国开行稍早招标的三期固息债利率均低于预测均值。 唯国债期货主力合约TF1403 上午由升转跌，早盘收报91.614元人民币，跌0.036元，或0.04%。

上海一券商交易员表示，早盘利率债等表现继续向好，主要仍得益于宽松的资金面。与预期偏离不多的经济数据，则对市场影响不大。

受食品价格涨幅回落影响，中国2013年12月CPI同比涨幅大幅回落至2.5%的七个月低点，全年升幅2.6%亦远低于年初设定的目标。业内人士预计，2014年中国通胀率将有所上升，但出现严重通胀的可能性不大，全年预计略高于3%的水准。

根据已有新债公告，下周二上午农发行将发行三期债共150亿元，下午国开行五期债240亿元，下周三还有100亿元的七年期国债将发。

银行间资金市场上，短期流动性继续向好。七天期回购加权利率 最新报在4.01%附近，再创近两个月来低点。不过交易员指出，春节前资金需求只增不减，谨慎心态仍存。

剩余期限约2.64年的国开行固息金融债130237券 最新成交在5.7500%，上日尾盘为5.7900%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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