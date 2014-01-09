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市场报道 | 2014年 1月 9日 星期四 09:02 BJT

路透调查：英镑兑欧元2014年料劲升，兑美元料走贬

路透伦敦1月8日 - 周三公布的路透调查显示，英镑兑欧元今年将劲扬，因英国经济复苏稳健，而欧元区疲弱的前景将抑制欧元走势。

英镑兑美元 料将小幅走贬，因美国经济复苏相对强劲，使得美国联邦储备理事会(美联储/FED)可以进一步缩减其庞大的刺激举措。

“英国数据持续强劲及失业率下滑，支撑英镑兑欧元...不过英国央行立场温和，可能有一些抵销作用，”瑞士信贷的Anezka Christovova表示。“部分由于预期美元会全面走强，因此英镑兑美元可能会回落。”

根据本周对逾60位外汇策略师的调查，欧元兑英镑 一个月后料将来到0.828英镑，六个月后和年底时料分别为0.816英镑和0.800英镑。

英国公布的一连串乐观数据，引发市场揣测英国央行将是最先升息的主要央行，英镑也因此大受鼓舞。

调查显示，英镑兑美元一个月后料将来到1.64美元，半年和一年后料分别为1.61美元和1.59美元。该预估值和12月相差无几。稍早英镑兑美元报约1.64美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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