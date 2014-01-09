路透调查：英镑兑欧元2014年料劲升，兑美元料走贬

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦1月8日 - 周三公布的路透调查显示，英镑兑欧元今年将劲扬，因英国经济复苏稳健，而欧元区疲弱的前景将抑制欧元走势。
英镑兑美元 料将小幅走贬，因美国经济复苏相对强劲，使得美国联邦储备理事会(美联储/FED)可以进一步缩减其庞大的刺激举措。
“英国数据持续强劲及失业率下滑，支撑英镑兑欧元...不过英国央行立场温和，可能有一些抵销作用，”瑞士信贷的Anezka Christovova表示。“部分由于预期美元会全面走强，因此英镑兑美元可能会回落。”
根据本周对逾60位外汇策略师的调查，欧元兑英镑 一个月后料将来到0.828英镑，六个月后和年底时料分别为0.816英镑和0.800英镑。
英国公布的一连串乐观数据，引发市场揣测英国央行将是最先升息的主要央行，英镑也因此大受鼓舞。
调查显示，英镑兑美元一个月后料将来到1.64美元，半年和一年后料分别为1.61美元和1.59美元。该预估值和12月相差无几。稍早英镑兑美元报约1.64美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申