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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 08:48 BJT

中国贸易：服务贸易促进政策拟出台，支持外包企业发债或创业板融资

路透上海1月9日 - 新一轮服务贸易促进政策有望近日出台。中国证券报周四报导，从上海自贸区建设方案看，服务外包将成为新一轮服务贸易促进政策支持的重点。 　　该报援引业内人士表示，将支持符合条件的服务外包企业发行债务融资工具和在境内外特别是创业板上市，拓宽服务外包企业融资渠道；引导社会资本进入服务外包创业投资领域和新兴国际服务外包发展领域。 　　为加快培育一批具备国际资质和品牌的服务外包企业，除有望出台支持企业直接上市融资的政策之外，减轻企业税负的措施也有望推出。相关部门有望对符合条件的“营改增”行业服务出口实行优惠税率。 　　中国商务部最新统计数据显示，2013年1-11月，共签订承接服务外包合同143,856份，合同金额831.6亿美元，同比增长60.6%；其中，承接国际服务外包合同金额534.1亿美元，同比增长47.8。（完） (发稿 徐永 审校 曾祥进)
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