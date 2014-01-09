路透调查：美元今年料走升，欧元和日圆恐垫底

* 美元上半年将是表现最佳的货币

* 日圆和欧元料表现最差

* 美联储缩减买债措施将提振美元

记者 Yati Himatsingka/Rahul Karunakar 编译 王冠中

路透1月8日 - 路透调查显示，美元今年上半年将会走升，而日圆和欧元则会下跌，因美国经济复苏更加稳固。

在最新的每月调查中，多数外汇策略师表示，2014年头六个月，欧元和日圆将会是表现最差的发达国家货币。

经济前景疲弱，将使得欧元走势低迷。而日本当局可能为了缓和消费税上调的影响而再次大规模注资，则将让日圆承压。

这项在本周进行的调查预期，多数交易最广泛的货币兑美元将持续走弱。美国联邦储备理事会(美联储/FED)在12月决定从本月起缩减每月资产买进规模，使美元获得提振。

“观察投资人持有的部位，我们发现，尽管市场气氛偏多，但投资人实际上并未持有大量美元多头部位，”法国巴黎银行的汇市策略师Michael Sneyd称。

“因此，我们认为投资人还有增加美元多头部位的空间，而这将会支撑美元。”

路透调查预估显示，美元指数 今年底料升至85.0。美元指数周三在略低于81的一个月高点附近交投，此前周二公布的数据显示美国录得四年来最低的贸易赤字。

美联储周三稍后公布的12月会议记录和周五的美国非农就业报告，可能会更加巩固美联储在叶伦下月接任主席后仍将持续缩减资产购买计划的预期。

但欧元区复苏疲弱，再加上通缩的风险，将迫使欧洲央行保持宽松政策，进而打压欧元。

“欧洲央行无法达成通胀目标的可能性日益升高，我们认为这可能让欧洲央行的政策决定更加激进，”Sneyd称。

初估数据显示，欧元区12月通胀率降至0.8%，远低于欧洲央行的2.0%上限目标。

欧元料持续走贬，一个月后来到1.35美元，六个月后报1.30美元，年底时触及1.27美元。欧元兑美元周三稍早报1.359美元。而欧元兑英镑预计也会受创。

去年下跌约20%的日圆2014年料进一步下滑，因预期美联储将结束买债计划，而日本央行则会维持或扩大刺激措施。

“日圆在2014年全年都会承受卖压，”意大利裕信银行(UniCredit)汇市策略师Roberto Mialich称。他是去年最准确的预测者，且过去六年中有五年的预测准确度在前五名之列。