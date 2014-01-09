台湾金融：金管会研议开放股市双向现股当冲，提升交易动能--报载

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北1月9日 - 台湾本地媒体周四报导，金融监督管理委员会将研议开放双向(先买后卖、先卖后买)的现股当日冲销机制，有望进一步提高台股的交易动能。
1月6日金管会的〞先买后卖〞现股当冲交易才开放行，目前金管会正在研议〞先卖后买〞的双向当冲机制，三个月后将有建议案。经济日报报导称，由于〞先卖后买〞须考量券源问题，需较长作业时间，因此金管会也研议〞先买后卖〞适用对象从现行200档扩增到1,200档的上路时间会较快。
路透目前暂未能取得金管会对此回应。
工商时报也引述金管会主委曾铭宗表示，扩大开放的前提，是1月6日上路的先买后卖现股当冲实施效果能平顺，好处、益处都显现，且坏处不大，即考虑扩大开放到1,200档。另外也可能同步先开放200档股票可作先卖后买型的现股当冲。
曾铭宗昨日表示，昨天台股表现非常好，上市成交量有1,154亿台币，上柜340亿台币，合计1,494亿台币，相信已创一段时间以来新高。
金管会证期局长吴裕群则说明，〞先卖后买〞如果当天冲不掉，就要找券来才能完成交割，如果券源不足，找不到券，就可能有违约交割等市场失序问题。所以必须从借券制度等方面去通盘考量，如果券源没有问题就可以放。
经济日报并指出，若是台股〞先卖后买〞当冲机制放宽，除涨跌幅限制之外，台股就跟其他市场自由化程度一样了。目前散户可借券的对象只有券商跟证金公司，券源有限，而证交所的借券中心主要借券者都是法人。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申