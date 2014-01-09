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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 08:56 BJT

台湾金融：金管会研议开放股市双向现股当冲，提升交易动能--报载

路透台北1月9日 - 台湾本地媒体周四报导，金融监督管理委员会将研议开放双向(先买后卖、先卖后买)的现股当日冲销机制，有望进一步提高台股的交易动能。

1月6日金管会的〞先买后卖〞现股当冲交易才开放行，目前金管会正在研议〞先卖后买〞的双向当冲机制，三个月后将有建议案。经济日报报导称，由于〞先卖后买〞须考量券源问题，需较长作业时间，因此金管会也研议〞先买后卖〞适用对象从现行200档扩增到1,200档的上路时间会较快。

路透目前暂未能取得金管会对此回应。

工商时报也引述金管会主委曾铭宗表示，扩大开放的前提，是1月6日上路的先买后卖现股当冲实施效果能平顺，好处、益处都显现，且坏处不大，即考虑扩大开放到1,200档。另外也可能同步先开放200档股票可作先卖后买型的现股当冲。

曾铭宗昨日表示，昨天台股表现非常好，上市成交量有1,154亿台币，上柜340亿台币，合计1,494亿台币，相信已创一段时间以来新高。

金管会证期局长吴裕群则说明，〞先卖后买〞如果当天冲不掉，就要找券来才能完成交割，如果券源不足，找不到券，就可能有违约交割等市场失序问题。所以必须从借券制度等方面去通盘考量，如果券源没有问题就可以放。

经济日报并指出，若是台股〞先卖后买〞当冲机制放宽，除涨跌幅限制之外，台股就跟其他市场自由化程度一样了。目前散户可借券的对象只有券商跟证金公司，券源有限，而证交所的借券中心主要借券者都是法人。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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