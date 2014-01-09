重温稿-《中国新债预测》国开行今年首批新债招标有望续一级向好开局，利率或略低二级

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 招标品种: 国开行第1-3期增发债
* 期限及金额上限：3年40亿元、5/7年30亿元
* 招标时间: 周四(9日) 3/5/7年 9:30-10:30
* 受访人数: 7位(银行、券商）
* 预测区间: 5.70%-5.82%、5.75%-5.85%、5.78%-5.90%
* 预测均值: 5.76%、5.80%、5.83%
路透北京1月8日 - 中国国家开发银行 周四将进行今年第一至三期金融债首次招标。路透调查显示，短期限资金供给持续充裕，机构谨慎情绪在近几个交易日稍获修复，考虑明日各期限新债发行规模偏低，预计需求尚佳，中标利率略低于二级，延续新债发行向好的开局。
“流动性相对还可以，另外明天三个期限新债发行规模也不大，所以需求应该还不错。”上海一银行交易员称。
华南一券商交易员认为，机构虽然对中期现券走向仍心怀谨慎，但不排除有部分配置资金考虑早投资早受益，所以已经开始有动作。明日三期新债比较来看，三年期或因采用美国式招标更受欢迎一些。
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五和七年期品种最新收益率分别为5.8346%、5.8910%和5.8855%。
本周先后进行了五年和一年期国债招标，规模均仅有100亿元，招标结果向好，特别是今日进行的一年期国债招标，中标利率远低于预期，且投标倍数高至近四倍。
不过也有交易员提到，最近现券趋暖迹象能否保持尚不明朗，市场多持试探心态，不排除后期因资金等因素影响致谨慎情绪再升温，预计明日国开新债发行需求较好，但中标利率大幅低于二级市场的概率较低。
中国银行间市场主要回购加权利率 周三续走低。交易人士表示，隔夜等短期资金供给泛滥，价格回落态势不改，但长期限资金则除个别大行外，出资机构寥寥，流动性暂时呈现“短松长紧”的结构性失衡状况。
具体发行条款如下：
第1、2、3期债
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发行上限 3年40亿元、5/7年30亿元
期限/计息方式 3/5/7年固息
招标时间 1月9日9:30-10:30
招标方式 3年多重利率(美国式)招标；5/7年单一利率(荷兰式)招标
缴款日 1月14日
起息日 1月14日
分销期 1月10日-1月14日
上市日 1月20日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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上述债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。(完)
(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申