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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 10:30 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月9日

* 明报：

--半新股IGG 宣布，将旗下城堡防卫类手机游戏Castle Clash的中国区独家代理权授予腾讯 ，IGG昨日爆升三成至7.67港元。

--新鸿基地产 在郭老太邝肖卿在2013年12月初，完成将自已信托受益的持股，转由两名儿子即新地主席兼董事总经理郭炳江及郭炳联的信托后，于1月3日及1月6日接连两个交易日，半年内首度在市场内增持。

--星展银行推出的网上团购存款优惠，新客只要存入100万元人民币，于6个月优惠期内连回赠年息可达1.48厘。现有理财客户6个月人民币定期存款连现金回赠，年息可达3.04厘。

* 星岛日报：

--法国巴黎银行亚太区房地产研究部主管李伟烈预计，香港住宅市场价格今年回落5至10%，主要因为上车盘增加，需要减价出售。内地房产商则将面临地价增长和融资压力，销售增幅将逊于去年。

* 苹果日报：

--兰桂坊「夜蒲圣地」上市进入直路，耀才 老板叶茂林旗下Magnum Entertainment（Magnum）近日开始上市前推介，夜场「食水深」生态正式曝光。原来旗下三大夜场收入大部份来自酒水，毛利率更超过八成，意味一支标价8,000港元香槟，Magnum随时净袋逾7,200港元。

--融创中国 主席兼行政总裁孙宏斌表示，今年全年销售目标650亿元人民币，并相信定能超标完成。虽然市场对融创去年买入多个「地王」项目感忧虑，但他持续看好一线城市的高端市场，今年买地规模肯定比去年更多。

* 东方日报：

--因公众持股量不足，停牌接近一年的南华早报 公布，就解决公众持股量之措施，董事会现正考虑及甄别其认为符合公司及股东整体利益之合适方法。公司对会否推行其中任何建议或方法仍未有定案，概不保证公司最终会否推行任何建议。

--再有内房宣布发债，五洲国际 建议增发美元优先票据，惟票面息率达13.75厘，较早前其他内房债息高，分析认为或跟其规模较小有关。

--中海油服 日前宣布上市以来首次H股配股，昨日收市升0.43%至23港元。标普认为，配股反映公司管理层愿意增加股本支持业务增长，并可改善该公司现金状况及降低负债比例，标普指出，中海油服的信贷评级及前景展望不受是次配股影响。

* 文汇报：

--星展香港预测今年人民币升值幅度达2%或以上，人民币存款利息维持在2厘至3厘的水平，长远视乎贷款需求。星展零售银行业务存款及有抵押贷款执行董事陈伟思表示，近期人民币借贷需求较平稳，料利率上升动力有限，不会出现太大变化。

--中国社科院发布《旅游绿皮书》援引世界旅游组织数据显示，2012年中国出境旅游人次数为8,318.27万人次，消费达到1,020亿美元（约6,172亿元人民币），超越2011年排名世界第一及第二的德国和美国，成为世界第一大国际旅游消费国。

* 大公报：

--香港政府全方位觅地，建议把屯门区共15幅政府或绿化用地，透过增加发展密度或改划为住宅发展，共提供约1.08万伙，若连同大埔8幅住宅地，此23地料可建逾2万伙公、私营住宅单位，其中18幅地皮涉逾1.2万伙，很大机会纳入下年度卖地计划内，务求令供应达标。

--渣打香港行政总裁洪丕正出席活动时表示，农历新年对香港的影响一向不大，虽然愈来愈受内地影响，尤其是人民币，但香港资金仍然充裕，料未来两至三星期息率不会有太大变动。 （完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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