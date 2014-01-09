《香港报摘》--其他报纸重要消息1月9日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 明报：
--半新股IGG 宣布，将旗下城堡防卫类手机游戏Castle Clash的中国区独家代理权授予腾讯 ，IGG昨日爆升三成至7.67港元。
--新鸿基地产 在郭老太邝肖卿在2013年12月初，完成将自已信托受益的持股，转由两名儿子即新地主席兼董事总经理郭炳江及郭炳联的信托后，于1月3日及1月6日接连两个交易日，半年内首度在市场内增持。
--星展银行推出的网上团购存款优惠，新客只要存入100万元人民币，于6个月优惠期内连回赠年息可达1.48厘。现有理财客户6个月人民币定期存款连现金回赠，年息可达3.04厘。
* 星岛日报：
--法国巴黎银行亚太区房地产研究部主管李伟烈预计，香港住宅市场价格今年回落5至10%，主要因为上车盘增加，需要减价出售。内地房产商则将面临地价增长和融资压力，销售增幅将逊于去年。
* 苹果日报：
--兰桂坊「夜蒲圣地」上市进入直路，耀才 老板叶茂林旗下Magnum Entertainment（Magnum）近日开始上市前推介，夜场「食水深」生态正式曝光。原来旗下三大夜场收入大部份来自酒水，毛利率更超过八成，意味一支标价8,000港元香槟，Magnum随时净袋逾7,200港元。
--融创中国 主席兼行政总裁孙宏斌表示，今年全年销售目标650亿元人民币，并相信定能超标完成。虽然市场对融创去年买入多个「地王」项目感忧虑，但他持续看好一线城市的高端市场，今年买地规模肯定比去年更多。
* 东方日报：
--因公众持股量不足，停牌接近一年的南华早报 公布，就解决公众持股量之措施，董事会现正考虑及甄别其认为符合公司及股东整体利益之合适方法。公司对会否推行其中任何建议或方法仍未有定案，概不保证公司最终会否推行任何建议。
--再有内房宣布发债，五洲国际 建议增发美元优先票据，惟票面息率达13.75厘，较早前其他内房债息高，分析认为或跟其规模较小有关。
--中海油服 日前宣布上市以来首次H股配股，昨日收市升0.43%至23港元。标普认为，配股反映公司管理层愿意增加股本支持业务增长，并可改善该公司现金状况及降低负债比例，标普指出，中海油服的信贷评级及前景展望不受是次配股影响。
* 文汇报：
--星展香港预测今年人民币升值幅度达2%或以上，人民币存款利息维持在2厘至3厘的水平，长远视乎贷款需求。星展零售银行业务存款及有抵押贷款执行董事陈伟思表示，近期人民币借贷需求较平稳，料利率上升动力有限，不会出现太大变化。
--中国社科院发布《旅游绿皮书》援引世界旅游组织数据显示，2012年中国出境旅游人次数为8,318.27万人次，消费达到1,020亿美元（约6,172亿元人民币），超越2011年排名世界第一及第二的德国和美国，成为世界第一大国际旅游消费国。
* 大公报：
--香港政府全方位觅地，建议把屯门区共15幅政府或绿化用地，透过增加发展密度或改划为住宅发展，共提供约1.08万伙，若连同大埔8幅住宅地，此23地料可建逾2万伙公、私营住宅单位，其中18幅地皮涉逾1.2万伙，很大机会纳入下年度卖地计划内，务求令供应达标。
--渣打香港行政总裁洪丕正出席活动时表示，农历新年对香港的影响一向不大，虽然愈来愈受内地影响，尤其是人民币，但香港资金仍然充裕，料未来两至三星期息率不会有太大变动。 （完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申