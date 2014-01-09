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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 09:12 BJT

国际油市：美国原油由六周低点反弹，接近每桶93美元

能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油库存减少270万桶，墨西哥湾沿岸库存下降620万桶。路透调查分析师原本预估原油库存下降90万桶。

利比亚石油部长周三表示，对于那些从武装分子控制的东部港口购买石油的外资企业，利比亚将把他们告上法庭，并停止与这些公司进行生意往来。

伊拉克库尔德斯坦地区政府周三表示，其途径土耳其的新输油管道已经开始输送第一批原油，料于本月底开始独自出口原油。(完) (编译 李春喜/李爽 审校 王兴亚/张荻)
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