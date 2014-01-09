中国金融：深圳将推动多项金融试点，率先承担汇率利率市场化改革任务

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月9日 - 中国深圳市政府周三表示，将争取推动和深化外商投资企业资本金意愿结汇试点、个人境外直接投资试点等，率先承担汇率利率市场化改革任务。
刊登在深圳政府在线的新闻稿称，聚焦于多项金融改革创新的《深圳市人民政府关于充分发挥市场决定性作用全面深化金融改革创新的若干意见》,将以市政府2014年1号文件形式正式颁布实施。 “积极争取上级监管部门支持，拓展外汇市场广度和深度，率先承担汇率利率市场化改革任务。”新闻稿称。
新闻稿显示，深圳将加快推动人民币跨境双向贷款、跨国公司人民币资金池、跨境人民币再保险等业务创新，争取推动和深化外商投资企业资本金意愿结汇试点、个人境外直接投资试点等，推动外汇管理体制和企业现行外债管理模式创新。
深圳还将争取进一步放宽境内外金融机构准入的有关限制。支持通过多种方式设立各类金融机构及涉足新型金融业态。并支持在前海建立本外币在岸、离岸账户探索实施分账核算管理，开展离岸金融业务创新。
新闻稿指出，深圳将鼓励设立社区银行和社区金融服务网点，开展与小微企业和社区居民需求相匹配的投融资产品创新，扶持发展融资租赁产业，支持以服务实体经济为重点的融资模式创新。
深圳还将深化外资股权投资创新试点，打造多元产品的“大资产管理”格局。推动金融服务外包和商业保理业务创新发展，大力发展绿色信贷、绿色保险，完善碳排放交易等绿色资本市场，构建绿色金融服务体系。
早在2012年中，深圳前海地区即开始启动金融改革创新方面的的先行先试。2013年1月，前海启动跨境人民币贷款,开始利率自由化的试点尝试。(完) (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申