《全球主要央行动态》--1月9日

以下所列为上周四下午至本周四(1月2日-1月9日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席叶伦获得参议院确认，将在现任主席贝南克于1月31日结束任期后，接棒执掌美联储，成为联储百年历史上首位女性掌门人。

贝南克在可能是他作为主席的最后一次演讲中称，美联储没有因为缩减购债计划而降低对保持高度宽松政策的承诺。他对未来几季的美国经济展望给出乐观评估，但重申美国经济复苏整体来看“明显仍不全面”，淡化了房屋市场、金融市场和财政政策的正面迹象。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，美联储不应“大步”缩减资产购买。“我觉得目前这种缩减步伐合适，(未来会议)我们可能需要继续这样下去，”他表示。罗森格伦重申，他原本更倾向于推迟调整政策，但目前他似乎认同了贝南克所谓的“审慎”退出做法。旧金山联储总裁威廉姆斯则称，美联储可能在接下来的几次会议上决定继续以“稳定审慎”的步伐削减资产购买计划。

罗森格伦在另一场合也敦促美联储继续减少购债时要有耐心，部分原因是缩减购债有可能导致美国失业人数长期增长。纽约联储总裁杜德利表示，他希望能在未来四年内开始收缩资产负债表。费城联储总裁普洛瑟则警告称，衰退可能给美国潜在产出造成长期破坏。普洛瑟还对“最优控制”决策方法表示怀疑，间接地抨击了这个深受叶伦青睐的方法。普洛瑟并表示，美联储未来或会认真考虑将每月购债规模减少逾100亿美元，并提出250亿美元的假设减幅。

美联储公布的12月17-18日会议记录显示，许多联邦公开市场委员会(FOMC)委员希望在缩减资产购买规模时谨慎行事，大多委员希望强调并未事先预定好进一步的缩减进程。会议记录显示，决策者希望向公众强调，进一步削减购债“并不是既定路线”，它将取决于就业市场及通胀状况的变化，以及对该计划未来几个月成效的判断。虽然会议记录显示几位FOMC委员希望降低加息的失业率门槛至6%，但多数委员希望做出这种质变只是为了避免最终升息仅仅与失业率联系得过于紧密。

**欧洲**

英国央行负责金融稳定事务的主管Andrew Haldane表示，各国决策者应考虑扩大外汇互换协议，增强全球金融体系对未来危机的抵御能力。Haldane指出，全球决策者还应改善监控全球金融市场的方式，强调并制定明确的规则，说明各国应何时释放金融流动性以保持稳定。

瑞士央行总裁乔丹称，瑞郎上限是确保在可预见未来货币状况适宜的正确政策工具。

**中国**

中国央行副行长潘功胜称，要加强系统性风险的宏观审慎监管，在资本、流动性、风险管理等方面，对综合经营的大型机构提出更为严格的要求。

**日韩**

韩国央行连续第八个月维持指标利率在2.50%不变，一如各界预期，多数分析师认为随着经济缓步复苏，该行至少在今年底之前都将按兵不动。央行预计全球经济温和复苏，但美联储缩减量化宽松(QE)或将影响趋势。韩国央行指出国内经济产出缺口将持续一段时间，但会收窄；而通胀将逐步上升，但目前维持在低位。

韩国央行总裁金仲秀表示，韩国央行必要时将采取适当措施来稳定本国金融市场，呼应企划财政部关于必须遏制外汇市场波动的警告。

日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，若家庭及公司债务过于沉重，则实现2%通胀目标的时间可能超过两年。白井早由里并称，目前实现2%通胀目标的时间框架存在诸多不确定性。

**其他国家**

加拿大央行总裁波洛兹表示，该国央行应维持利率按兵不动，直到经济数据确认应调整利率；他补充道，不担忧一些国际机构对收紧政策的呼吁。他指出，利率升高可能对高负债加国消费者带来负面冲击。

菲律宾央行总裁泰谭柯表示，央行准备好干预外汇市场以平抑过度波动。泰谭柯表示，披索疲软主要是由于美联储缩减刺激计划日益迫近、市场存在不确定性以及投资者调整投资组合，并称当局在关注市场走势，以观察是否有必要调整政策。 (完)

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