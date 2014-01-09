港报财经评论：欧洲走出阴霾市场信心重现--信报1月9日

欧洲走出阴霾市场信心重现 /习广思

3年前的欧债危机，投资者可能已经抛诸脑后。债市看天下，当年5只欧猪已经过气，欧猪债息持续下跌。爱尔兰上月退出欧盟经济援助计划后，重新发债，反应理想，10年期债息跌至3.5厘水平，意大利及西班牙10年期债息则跌至3.7至3.8厘水平，最高危的希腊10年期债息为7.65厘。美国10年期债息近期在3厘关口争持，反映市场对买债的忧虑下降。爱尔兰债息与美国债息差距收窄，这代表欧洲走出危机，市场信心早已经恢复。此时重提欧猪国，当然是后知后觉，债市需求讯号及股市资金流一再提醒投资者，资金仍然留在欧美日成熟股市，而在这些成熟市场当中，资金正持续地流向欧洲股市。

欧洲主题是摆脱衰退，出现复苏，正在步美股后尘，三大因素包括公司盈利、去杠杆、估值较低。以基金规模而言，环球性股票基金规模最大，其配置调动对资金流影响亦较大，对这一些基金来说，与其博取风险，宁可买得安心，美股虽然可看好，但毕竟去年已大升，不如分配资金买估值较低、走势较落后的欧股。再者，美国要退市，欧洲要复苏，论值博率，宁取欧股。另一方面，美国经济增长预期是3%，即使欧洲仍在复苏边缘挣扎，但盈利有望与美股收窄。欧洲股市在去年下半年仍是一匹黑马，如今却是资金主力追逐的对象。

债市看天下，另一个消息是关于巴西。标普透露，有机会下调巴西信贷评级，穆迪说巴西上半年经济表现叫人失望，有可能下调其评级。巴西经济增长大幅放缓、通胀急涨，该国央行不得不多番加息。回望2013年，本港投资者感受到的是中国弱，却其实巴西更加弱。巴西Bovespa指数去年下跌15.5%，比A股更加熊。中港股市继续大上大落，A股先后受钱荒及IPO恐惧症困扰，最终仍要靠中国托市，中保监引入险资进入创业板，再出招救蓝筹，A股反应冷静，港股则借消息反弹。恒指昨天反弹至23,000点见阻力，收报22,996点。大市成交额759亿港元，沽空比率9.9%。尽管指数反弹，但今时今日，指数升跌的意义及不上板块轮动，个别板块讲的是另一番风景。

美元不宜太淡 /苏子

昨天美国入市前夕，美汇指数曾一度高见81.05水平，此高位与100周SMA 阻力相若。其上升动力主要来自昨天欧洲市早段欧罗兑美元跌破50天SMA支持，以及上日的低位后，一度急跌至1.3578欧罗低位；幸而此低位十分接近去年7月9日的1.2753欧罗低位向上延伸的上升支持线，故欧罗兑美元得以暂时稳定跌势。如果昨晚欧罗兑美元明显在上述的上升支持线以下收市，预料届时美汇指数亦会顺利突破100周SMA阻力，技术上看将有利挑战去年11月21日的81.29高位。

若然昨晚欧罗兑美元及美汇指数可以双双在今天欧洲央行议息及明天美国公布最新的就业报告，已成功出现重要技术性破位，反映市场大户对美元后市的走势有充足信心，因此才会在上述重要风险事件公布前买入美元，令美汇指数本周在100周SMA以上收市可能性甚高。因此，若然昨晚真的出现重要技术性破位，暂不宜对美元看得太淡；反之，若昨晚汇价收市时仍未见出现突破性发展，欧罗兑美元重返50天SMA以上，保持看淡美元的态度。

早前瑞士央行行长Thomas Jordan表示，瑞士过去2年的通胀率基本上处于负值区域，以及去年第4季的经济表现仍弱，经济面临偏向下行的风险；瑞士央行预期，去年全年的通胀率为负0.2%。正正因为瑞士正处于通缩阶段及经济表现疲弱，央行在可见的将来无望加息，因此近期瑞郎在重要欧洲货币中呈现大弱势是有实质基本因素支持。

目前汇市主要是炒作各国利率前景的差异，有加息炒作主题的货币便会遭到追捧，例如英镑；至于完全欠缺加息诱因的货币便被抛售，例如瑞郎。英镑兑瑞郎自去年12月15日的低位开始的上升浪不会这么快便结束。目前英镑兑瑞郎已突破去年的高位，暂时最高曾见1.4974英镑。由于目前汇价已同时突破日线及周线保历加通道顶部阻力；加上上周在200周SMA阻力以上收市，反映正处强势单边市况中运行，故稍后应可顺利突破1.5心理关口，目前宜采顺势买入策略。