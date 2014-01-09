港报财经评论：超卖博反弹，首选内房汽车股--经济日报1月9日

超卖博反弹，首选内房汽车股 /林瑞芬

A股获托市，恒指贺“起”，昨终反弹1.25%至22,996；成交额759.8亿港元，升市成交增利好。技术上，守得稳22,500势转强，但1日阻于23,000仍上落。要推大市值指数成分股方能带动恒指，局限恒指上落走势，短线纵上破23,000，也只不过把上落区间由22,500至23,000上移到23,000至23,500。捱过1月到2月，流动性较松时方望较有所为。

中国内地IPO重启，但A股连日势疲下，市场有传监管要求破净股回购，若如此，也是远水不能救近火。所以有传监管层又要求IPO获批文企业暂缓发行。总的来说，上证望逐步稳跌近2,000之讯号转强。中期解困，还是要讲钱，保监会公布，近期将启动历史存量保单投资蓝筹股政策，可让部分险资投入股市；另又发布《中国保监会关于保险资金投资创业板上市公司股票等有关问题的通知》，措施令险资可以投资创业板上市公司股票，股市又多条路径。这还难算准能否增加A股回升力，但内险股自去年来在不断利好的措施刺激下，经营环境及能力改善之中，增加投资领域、提升投资风险分散能力，也是利好之措施。

不过，也有券商提示风险，长期看保险公司不可能大规模投资创业板。保险公司资金规模较大，而创业板单一股票市值较小，日均成交量相对蓝筹较低，因此买入/卖出的摩擦成本较大，如果保险公司大量持有创业板股票，对流动性是考验。说回港股，投资者暂要短炒热门、长捧实力优质股。市场人士短线集中出击之势明显，半新股到增长强劲的股类，上周至今走势俱佳，有时确带来意想不到的回报，如汇彩控股 昨升14%至5.4港元，2日回报28%。网龙 亦于昨日升抵短线目标18.5港元，已涨25%。这股中国内地移动互联网风，今年必大盛。

电力股前景，风电胜火电 /余少文

电力股去年业绩大逆转，尤以火电股受惠成本下降而推高盈利，但随着煤价稳定，料火电股业绩今年只能平稳，相反风电股今年盈利可望显着增长，跑赢火电股。中国内地股市昨日先升后跌，无阻国企指数终结4连跌走势，全日升93点或0.9%，收报10,329点，成交额164亿人民币，是今年最大单日成交额，63%主板H股随大市造好；红筹指数升77点或1.8%，收报4,423点，成交额61亿人民币。虽然国指放量回升，但不排除只是技术性反弹，因为国指的10天、20天、50天、100天和250天线在10,590至10,895点区域汇聚，即国指要升破这平均线密集区，才能扭转调整走势及直达12,000点。

据过往经验，国指反弹多会受制于上述平均线，除非有特大利好消息，否则难以一口气升破这密集阻力区。乐观是国指在10,200点水平横行，待消化沽压后才向上突破，尤其还有不足4周便是农历新年，交投将趋变少，大市横行的机会较高。去年业绩预期强劲增长的内险股，昨日连同内银股推高大市，另一去年业绩预期高增长的电力股只是个别发展，由于预期去年盈利高增长，不排除今年3月公布业绩前会有炒作，但火电股今年前景只是一般，反而睇好新能源概念的电力股，即风电股，有机会跑赢火电股。

国家统计局和能源局资料显示，2013年截至11月底止的首11个月发电量升7%，至47,413亿千瓦时，而同期社会用电量升7.5%，至48,310亿千瓦时，尽管用电量高峰期在9月已结束，但9至11月的用电量升幅由8.5%至10.4%不等，高于2012年同期，加上中国内地煤炭价格去年反弹有限，火电股在成本下降支持下，业绩可人。因为中国内地煤价跌势放缓，以及火电股在去年高增长下，令今年可比基数偏高，故火电股今年盈利颇大机会原地踏步，最多只有单位数增长，甚至会下跌。按彭博预测数据，华润电力 、华能国际 等火电股今年预测PE高于去年，反映证券商普遍预期火电股今年盈利会低于去年。若火电股今年盈利未能上升，难免会给予股价压力，故不看好火电股今年股价表现。