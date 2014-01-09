《中国报摘》--其他报纸重要消息1月9日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**上海证券报**
--国务院常务会议确定，从2014年1月1日起，将企业退休人员基本养老金水平再提高10%，并向其中有特殊困难的群体适当倾斜。
--国家能源局近日披露的一则消息显示，广东大用户直购电交易又出现新模式，电力用户与发电企业首次进行集中竞争交易，最终平均申报电价降低了0.614分/千瓦时。分析师认为，此举将推动输配电价格改革，输配电网分离，触及电力体制改革实质，渐进式改革或将成为电改新选择。
--市场人士证实，大商所力争在2014年5月完成期权上市的准备，同时还计划引入流动性服务商制度。
--动力煤期货完成上市以来的首单交割。郑商所数据显示，动力煤期货首次交割量为275手，和以往不同，此次交割中，期货公司的现货风险子公司挑起了大梁。
**证券时报**
--华侨银行宣布其在中国的第一只人民币股权投资基金--华侨星城（上海）股权投资基金正式成立，作为上海合格境外有限合伙人（QFLP）试点，华侨银行获得1亿美元QFLP额度并在上海设立两家股权投资机构。
**金融时报**
--交通银行 金融研究中心发布报告称，2014年银行业盈利增速将进一步放缓，预计行业净利润增速可能将下降至8.3%。同时，银行业不良贷款惯性增长的趋势可能延续到下半年，不良贷款率可能增长到1.1%-1.2%的水平。
**第一财经日报**
--华润集团公司总会计师魏斌透露，2013年华润医药板块营业额和总资产双双超千亿元，净利润在50-60亿元人民币之间，成为华润集团营业额第二大产业。而由于内部重组尚未完成，华润医药板块整体赴港上市仍无时间表。
**东方早报**
--国家发改委相关部门正在加紧修订《境外投资项目核准和备案办法》，核心内容在于大幅下放对境外投资的审批权限，建立以备案制为主的境外投资管理体制，有望在2014年1月中下旬正式出台。
**21世纪经济报 道**
--日前，中债资信评估有限公司将武汉城投主体信用等级由AA下调为AA-，其应付债券已由2012年底的72亿元，上升至2013年9月末的124亿元。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申