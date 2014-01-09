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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 09:14 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月9日

**上海证券报**

--国务院常务会议确定，从2014年1月1日起，将企业退休人员基本养老金水平再提高10%，并向其中有特殊困难的群体适当倾斜。

--国家能源局近日披露的一则消息显示，广东大用户直购电交易又出现新模式，电力用户与发电企业首次进行集中竞争交易，最终平均申报电价降低了0.614分/千瓦时。分析师认为，此举将推动输配电价格改革，输配电网分离，触及电力体制改革实质，渐进式改革或将成为电改新选择。

--市场人士证实，大商所力争在2014年5月完成期权上市的准备，同时还计划引入流动性服务商制度。

--动力煤期货完成上市以来的首单交割。郑商所数据显示，动力煤期货首次交割量为275手，和以往不同，此次交割中，期货公司的现货风险子公司挑起了大梁。

**证券时报**

--华侨银行宣布其在中国的第一只人民币股权投资基金--华侨星城（上海）股权投资基金正式成立，作为上海合格境外有限合伙人（QFLP）试点，华侨银行获得1亿美元QFLP额度并在上海设立两家股权投资机构。

**金融时报**

--交通银行 金融研究中心发布报告称，2014年银行业盈利增速将进一步放缓，预计行业净利润增速可能将下降至8.3%。同时，银行业不良贷款惯性增长的趋势可能延续到下半年，不良贷款率可能增长到1.1%-1.2%的水平。

**第一财经日报**

--华润集团公司总会计师魏斌透露，2013年华润医药板块营业额和总资产双双超千亿元，净利润在50-60亿元人民币之间，成为华润集团营业额第二大产业。而由于内部重组尚未完成，华润医药板块整体赴港上市仍无时间表。

**东方早报**

--国家发改委相关部门正在加紧修订《境外投资项目核准和备案办法》，核心内容在于大幅下放对境外投资的审批权限，建立以备案制为主的境外投资管理体制，有望在2014年1月中下旬正式出台。

**21世纪经济报　道**

--日前，中债资信评估有限公司将武汉城投主体信用等级由AA下调为AA-，其应付债券已由2012年底的72亿元，上升至2013年9月末的124亿元。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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