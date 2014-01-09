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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 09:10 BJT

标题新闻：新西兰12月主要商品价格指数上涨1.0%，年增率21.6%，受乳制品带动--ANZ调查

注：ANZ为澳新银行(澳盛银行)的缩写

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