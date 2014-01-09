港报社评：IPO重启来势汹汹，保险资金维稳股市--信报1月9日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
中国保监会昨天表示试点历史存量保单投资蓝筹股政策，向外释放出带有「维稳」意味的讯号。
受到保险资金可入市的消息刺激，创业板指数昨天大幅上升，不过，深沪股市一度冲高后动力无以为继，指数下跌收场，反映「炒新」对A股形成的资金分流压力挥之难去。
基于对投资风险的考虑，保险资金短期投入创业板的资金规模相信也有限，需要当局出台更多相关的后续政策，来支持证券市场改革，重建市场和投资者的信心。
据证监会最近向媒体披露，未来将加快推动养老金、住房公积金、QFII、RQFII等各类境内外长期资金入市，强化改革证券市场的力度。很显然，当前中国证券业的改革，确实到了相当关键一刻，也是证监重建公信力的时候。
今次保监会在IPO正式启航前夕，惟恐资金面压力破坏改革大局，急不及待为保险资金入市创业板投资蓝筹股「松绑」，政策也是一把「双刃剑」。
如今保监和证监联手稳定市场，纾缓新股上市的融资压力，「托市」的行为其实只能换来「改革时间」而已。
短期来看，由于不少企业排队上市，有可能加剧市场流动性更趋紧绌之势，令货币市场的利率快速上升；加上春节前市场对现金的殷切需求，市场资金面有机会进一步趋紧。然而，无论如何，监管机构当前加快证券市场改革，积极诱导长期资金进入资本市场，促进资本市场的稳定发展，政策目标很清晰，但是，一切改革的成败关键，还在于能否尽快恢复投资者对市场的信心。
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申