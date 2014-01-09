版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 10:44 BJT

新债招标：中国国开行三期固息债中标利率均低于预期--业内人士

路透上海1月9日 - 业内人士周四透露，中国国家开发银行 稍早招标的三年期固息债，加权中标利率为5.6957%，低于此前5.76%的预测均值，其边际中标利率为5.70%。

此外，同时招标的五年和七年固息债中标利率分别为5.75%和5.79%，亦低于5.80%和5.83%的预期均值。

业内人士并透露，上述三期债投标倍数分别为5.16倍、3.35倍和2.58倍。

今日新债具体发行条款如下：

第1、2、3期债

--------------------------------------------------------------

发行上限 3年40亿元、5/7年30亿元

期限/计息方式 3/5/7年固息

招标方式 3年多重利率(美国式)招标；5/7年单一利率(荷兰式)招标

缴款日 1月14日

起息日 1月14日

分销期 1月10日-1月14日

上市日 1月20日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------------------

上述债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐