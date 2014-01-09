《中国重要政经日程》--1月9日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
============================今日重要政经日程=======================
1/9(四)
--国新办上午10时请国家安全监管总局新闻发言人黄毅等人介绍2013年安全生产工作进展和2014年重点工作等方面情况，并答记者问。
--2013(第七届)中国创业投资价值榜在北京举行。
--《全球环境竞争力报告（2013）》绿皮书发布暨绿色经济转型发展战略研讨会，在京举行。
============================近期重要政经日程=======================
1/10(五)
*--国新办上午10时请海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声介绍2013年全年进出口情况，并答记者问。
--“中国财富管理50人论坛第二届年会”在北京举行。
--2014“国际视野下的创新与资本论坛”在北京举行。
1/11(六)
--第十八届中国资本市场论坛在北京举行。
1/12(日)
*--保加利亚共和国总统罗森·普列夫内利埃夫将于1月12日至15日访华。
1/16(四)
--2013中国财经领袖年会在北京举行。
1/18(六)
--“全国企业品牌评价暨2013年度中国企业五星品牌论坛”在北京举行。
3/3(一)
--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。
3/5(三)
--十二届全国人大第二次会议在北京召开。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申