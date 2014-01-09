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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 09:38 BJT

《中国重要政经日程》--1月9日

============================今日重要政经日程=======================

1/9(四)

--国新办上午10时请国家安全监管总局新闻发言人黄毅等人介绍2013年安全生产工作进展和2014年重点工作等方面情况，并答记者问。

--2013(第七届)中国创业投资价值榜在北京举行。

--《全球环境竞争力报告（2013）》绿皮书发布暨绿色经济转型发展战略研讨会，在京举行。

============================近期重要政经日程=======================

1/10(五)

*--国新办上午10时请海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声介绍2013年全年进出口情况，并答记者问。

--“中国财富管理50人论坛第二届年会”在北京举行。

--2014“国际视野下的创新与资本论坛”在北京举行。

1/11(六)

--第十八届中国资本市场论坛在北京举行。

1/12(日)

*--保加利亚共和国总统罗森·普列夫内利埃夫将于1月12日至15日访华。

1/16(四)

--2013中国财经领袖年会在北京举行。

1/18(六)

--“全国企业品牌评价暨2013年度中国企业五星品牌论坛”在北京举行。

3/3(一)

--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。

3/5(三)

--十二届全国人大第二次会议在北京召开。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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