港报社评：施政报告期望低，港府须警惕--经济日报1月9日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
特首梁振英下周三将宣读他上任后第二份施政报告，惟昨有调查指44.6%市民对此「没有期望」，较去年大增近11%。此应因市民对港府施政、香港政治氛围的无力感日增，不敢对施政报告存厚望。
港府施政不畅，主因部分政策未够深思熟虑，如扩建堆填区因配套不足、策略失误惹争拗；推「白居二」徒为楼市加温，亦削弱市民对政策信心。 且港人尤其中产，深忧香港政治日益纷乱，社会矛盾有增无减，港府纵有施政愿景，却陷争拗拉扯，施政难以落实。 昨公布的调查亦指，市民最关注的是房屋及规划政策，其次是政制和管治。在房策方面，楼价仍高企不下，市民安居仍难，施政报告应有更进一步策略，力增土地、居屋、公屋等供应，并阐明如何落实，让市民相信港府有能力助中产置业、基层上楼。 市民对政制和管治的关注，由去年排第五，急升至今年排第二，此应因政改谘询正展开，且港府施政屡碰壁，令港人倍感重视。 施政报告应向市民进一步交代如何吸纳民意、寻求共识，免政改触醮，并向市民提出理顺施政、提高管治能力的具体办法，以纾民忧。 惟要政策得以落实，更须设法缓和当前尖锐对立的政治局面，关键是梁振英要以领袖的高度，展示更大包容，诚心聆听不同意见，着力促进港府与市民间良性互动，让占社会大多数的理性、温和声音成主流。 市民对施政报告不抱期望是港府的警号，要提振民心、团结市民合力推动香港向前，特首就要把握施政报告的机会，展现提升施政水平、改善施政作风的决心与能力。
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申