港报社评：施政报告期望低，港府须警惕--经济日报1月9日

港府施政不畅，主因部分政策未够深思熟虑，如扩建堆填区因配套不足、策略失误惹争拗；推「白居二」徒为楼市加温，亦削弱市民对政策信心。 且港人尤其中产，深忧香港政治日益纷乱，社会矛盾有增无减，港府纵有施政愿景，却陷争拗拉扯，施政难以落实。 昨公布的调查亦指，市民最关注的是房屋及规划政策，其次是政制和管治。在房策方面，楼价仍高企不下，市民安居仍难，施政报告应有更进一步策略，力增土地、居屋、公屋等供应，并阐明如何落实，让市民相信港府有能力助中产置业、基层上楼。 市民对政制和管治的关注，由去年排第五，急升至今年排第二，此应因政改谘询正展开，且港府施政屡碰壁，令港人倍感重视。 施政报告应向市民进一步交代如何吸纳民意、寻求共识，免政改触醮，并向市民提出理顺施政、提高管治能力的具体办法，以纾民忧。 惟要政策得以落实，更须设法缓和当前尖锐对立的政治局面，关键是梁振英要以领袖的高度，展示更大包容，诚心聆听不同意见，着力促进港府与市民间良性互动，让占社会大多数的理性、温和声音成主流。 市民对施政报告不抱期望是港府的警号，要提振民心、团结市民合力推动香港向前，特首就要把握施政报告的机会，展现提升施政水平、改善施政作风的决心与能力。