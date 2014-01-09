版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 09:18 BJT

港报社评：电视风云再起当局有责确保公平竞争--明报1月9日

电视风云随着香港电视向流动电视发展，揭开新一页。无线电视终止与中移动子公司有关租用发射站的合约，使港视7月1日的启播蒙上阴影。

港视与无线将就租赁发射站开展商讨，初步看来，应商议事项并不太复杂，若商讨过程发现有故意刁难、阻延情况，通讯局甚至政府应该适时介入和仲裁，以彰显鼓励公平竞争的政策精神和营商环境。

无线终止出租发射站，无线解释是正常商业做法，已邀请港视重新商议新合约，港视遭受「震撼」之后，也只能说将与无线磋商新合约；只是外间看来，无线对潜在竞争对手一再阻挠压制，即使合法，是否合理，不少人有保留。 发射设施虽然属于无线、亚视的资产，但是政府政策赋予发射设施的使用要符合公衆利益，而个别机构的利益不应凌驾公衆利益，因此，无线与港视商讨租用发射站，除了价钱以外，看不到港视不能使用发射站设施之理。 从法理看港视与无线商讨租用发射站，应该不会出现原则性争议，问题是按无线针对港视的往绩，会否藉着商讨而阻挠港视开台启播，事态值得关注，政府在这方面有角色。 通讯局的角色是确保各个竞争者可以公平竞争，若发现违背了这些原则，就要匡正，而就港视与无线的商讨，效率进度关乎公平竞争，通讯局应该密切关注，必要时介入处理。

无线一再刻意针对港视，已被解读为不敢面对真正竞争，继续享受其一台独大的安逸状态，则电视产业一潭死水依旧。无线的主事人，把精力花在创新创意、追求卓越的改进与提升，才是从事电视行业的应有积极进取之道。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐