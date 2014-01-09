港报社评：电视风云再起当局有责确保公平竞争--明报1月9日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
电视风云随着香港电视向流动电视发展，揭开新一页。无线电视终止与中移动子公司有关租用发射站的合约，使港视7月1日的启播蒙上阴影。
港视与无线将就租赁发射站开展商讨，初步看来，应商议事项并不太复杂，若商讨过程发现有故意刁难、阻延情况，通讯局甚至政府应该适时介入和仲裁，以彰显鼓励公平竞争的政策精神和营商环境。
无线终止出租发射站，无线解释是正常商业做法，已邀请港视重新商议新合约，港视遭受「震撼」之后，也只能说将与无线磋商新合约；只是外间看来，无线对潜在竞争对手一再阻挠压制，即使合法，是否合理，不少人有保留。 发射设施虽然属于无线、亚视的资产，但是政府政策赋予发射设施的使用要符合公衆利益，而个别机构的利益不应凌驾公衆利益，因此，无线与港视商讨租用发射站，除了价钱以外，看不到港视不能使用发射站设施之理。 从法理看港视与无线商讨租用发射站，应该不会出现原则性争议，问题是按无线针对港视的往绩，会否藉着商讨而阻挠港视开台启播，事态值得关注，政府在这方面有角色。 通讯局的角色是确保各个竞争者可以公平竞争，若发现违背了这些原则，就要匡正，而就港视与无线的商讨，效率进度关乎公平竞争，通讯局应该密切关注，必要时介入处理。
无线一再刻意针对港视，已被解读为不敢面对真正竞争，继续享受其一台独大的安逸状态，则电视产业一潭死水依旧。无线的主事人，把精力花在创新创意、追求卓越的改进与提升，才是从事电视行业的应有积极进取之道。
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申