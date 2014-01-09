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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 09:31 BJT

中国钢铁：12月下旬粗钢日产量196.1万吨，旬环比降2.7%--中钢协

路透上海1月9日 - 中国钢铁工业协会周四公布旬报显示，12月下旬粗钢日产量达196.1万吨，旬环比下降2.7%。这是在当月中旬微幅回升后，再次出现旬环比明显下降。

以下是中国钢铁工业协会公布的2013年粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)

时间 日产量 环比%

12月下旬 196.1 -2.7

12月中旬 201.4 +0.06

12月上旬 201.3 -3.7

11月下旬 209.1 -1.94

11月中旬 213.2 -0.57

11月上旬 214.4 +2.2

10月下旬 209.8 -0.4

10月中旬 210.7 -1.0

10月上旬 212.8 -1.11

9月下旬 215.2 +0.37

9月中旬 214.4 +0.66

9月上旬　　　212.9 +0.48

8月下旬 211.9 +0.05

8月中旬 211.8 -1.2

8月上旬 214.4 +2.7

7月下旬 208.4 -2.7

7月中旬 213.0 +2.3

7月上旬 208.3 -4.5

6月下旬 218.1 +0.8

6月中旬 216.4 +0.4

6月上旬 215.6 +0.1

5月下旬 215.4 -1.4

5月中旬 218.5 -0.3

5月上旬 219.3 +3.0

4月下旬 212.9 +0.6

4月中旬 211.6 -0.4

4月上旬 212.4 +2.5

3月下旬 207.2 +0.4

3月中旬 206.4 -1.0

3月上旬 208.5 +2.5

2月下旬 203.4 +1.4

2月中旬 200.6 +0.9

2月上旬 198.9 +4.4

1月下旬 190.6 -0.4

1月中旬 191.4 -1.5

1月上旬 194.4 +2.3 (完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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