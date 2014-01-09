港报社评：内地旅团萎缩旅游业前景不妙--星岛日报1月9日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
在刚过去的圣诞新年黄金假期，大批内地旅客涌到欧美百货公司和名牌店「血拼」，内地旅客已冲出亚洲，走向欧美，香港旅游业和零售业，面对内地旅客来港热潮减退，已渐感忧虑。
香港入境旅游接待协会指出，在过去2个月的黄金档期，内地旅团减少20%，连锁反应影响，旅行社、旅巴、零售等均受牵连，生意较前难做。中国社科院昨天亦首次向香港旅游业发出警告，预测旅团少、自由行客多的趋势，将于今年内持续，并估计内地旅客来港人数的增幅，会比去年下跌5%。
内地旅客萎缩，原因之一，是不少人贪新忘旧，转往他国旅游，而部分内地豪客追求更高享受，多去欧美旅游吃喝玩乐，或购买更廉宜名牌产品。
香港新旅游景点不多，西九龙文娱区和东九龙新发展区，均要待多年后才可落成。本港在酒店房间、服务水平等配套，也每况愈下。邻近地区，包括广东省、澳门、新加坡等地都大力发展新旅游设施，皆对香港旅游业购成竞争。
加快迪士尼乐园的扩建步伐，推动迪士尼和海洋公园的新酒店早日落成，以至尽快把大屿山发展成新的旅游综合区等，都不容议而不决。
即时的改善，是提升「软实力」，其中一环，是服务业水平。面对自由行来港人数增多，旅游业应变阵，提供更多度身订造的个人游选择，吸引自由行消费。
更为重要的，是让内地人宾至如归，但近年有少数港人出现排斥内地人的歪风，引起来港旅客的不满，而一些本土派极端行为，也造成「排内」的错觉。这趋势必须及早制止，才可避免旅游业进一步萎缩。
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申