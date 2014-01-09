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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 09:23 BJT

港报社评：内地旅团萎缩旅游业前景不妙--星岛日报1月9日

在刚过去的圣诞新年黄金假期，大批内地旅客涌到欧美百货公司和名牌店「血拼」，内地旅客已冲出亚洲，走向欧美，香港旅游业和零售业，面对内地旅客来港热潮减退，已渐感忧虑。

香港入境旅游接待协会指出，在过去2个月的黄金档期，内地旅团减少20%，连锁反应影响，旅行社、旅巴、零售等均受牵连，生意较前难做。中国社科院昨天亦首次向香港旅游业发出警告，预测旅团少、自由行客多的趋势，将于今年内持续，并估计内地旅客来港人数的增幅，会比去年下跌5%。

内地旅客萎缩，原因之一，是不少人贪新忘旧，转往他国旅游，而部分内地豪客追求更高享受，多去欧美旅游吃喝玩乐，或购买更廉宜名牌产品。

香港新旅游景点不多，西九龙文娱区和东九龙新发展区，均要待多年后才可落成。本港在酒店房间、服务水平等配套，也每况愈下。邻近地区，包括广东省、澳门、新加坡等地都大力发展新旅游设施，皆对香港旅游业购成竞争。

加快迪士尼乐园的扩建步伐，推动迪士尼和海洋公园的新酒店早日落成，以至尽快把大屿山发展成新的旅游综合区等，都不容议而不决。

即时的改善，是提升「软实力」，其中一环，是服务业水平。面对自由行来港人数增多，旅游业应变阵，提供更多度身订造的个人游选择，吸引自由行消费。

更为重要的，是让内地人宾至如归，但近年有少数港人出现排斥内地人的歪风，引起来港旅客的不满，而一些本土派极端行为，也造成「排内」的错觉。这趋势必须及早制止，才可避免旅游业进一步萎缩。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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