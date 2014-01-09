中国基金：华侨银行获批上海QFLP试点，成立其首支人民币股权投资基金

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月9日 - 新加坡华侨银行 宣布，其在中国的第一支人民币股权投资基金--华侨星城（上海）股权投资基金正式成立，规模1亿美元，为目前东南亚唯一获批上海合格境外有限合伙人（QFLP）资格的金融机构。
其新闻稿显示，华侨星城基金将重点投资具有成长性的民营企业，并助力这些企业在中国A股市场成功上市。基金流向将大概锁定在现代农业、消费领域、健康产业、清洁和环境技术以及先进制造业等。
华侨银行于2013年在上海市设立了两家股权投资机构，分别为华侨星城（上海）股权投资基金和华侨星城（上海）股权投资管理有限公司。
“在这个全新的平台(华侨星城基金)，华侨银行在开展直投业务时将大大加快基金批复的速度，不再面临境外私募基金在投资中国境内公司时候的结汇问题。”新闻稿称。
自2011年1月上海合格境外有限合伙人试点项目启动，上海市政府接收并批准了超过20家企业的试点申请。凯雷、黑石和德同资本等私募股权机构已获批成为试点企业。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申