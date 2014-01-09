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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 10:15 BJT

电信产业：苹果和三星高层同意就美国专利权之争进行调解--法庭文件

根据周三公布的法庭文件，苹果执行长库克(Tim Cook)和三星电子执行长权五铉将出席只有公司内部律师参加的会议。文件显示，他们各自的法律团队已于1月6日进行了会面，“讨论了和解的机会”。

苹果和三星电子在几个国家就智能手机专利权陷入法律纠纷，凸显其争夺全球移动设备市场霸主的激烈竞争。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
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