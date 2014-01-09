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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 10:06 BJT

更正-离岸人民币：中国农发行两年及三年点心债市场询价，利率分为3.2%、3.4%

(内文第二段应为不少于5“亿”元人民币，非“5元”。)

路透香港1月9日 - 根据路透获得的销售文件，中国三大政策性银行之一--中国农业发展银行点心债今早开始在市场询价，两年期报3.2%，三年期报3.4%。

销售文件仅称发行规模为＂基准规模(bechmark size)”，即不少于5亿元人民币；根据消息人士稍早向路透透露，农发行点心债规模在30-40亿元人民币。

穆迪给予农发行Aa3评级，标普则为AA-；最快今日定价。

中银（香港）及渣打银行为全球联席协调人。交银、建银国际及工银亚洲为联合账簿管理人。农行香港分行和澳大利亚国民银行亦加入联席牵头经办人行列。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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