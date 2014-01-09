路透调查：去年最精准汇率预测者看好欧元强势将保持不变

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透班加罗尔1月8日 - 去年路透汇率调查中最精准的预测者表示，欧元的强势今年料将保持不变。他的看法与大家的共识相左。
周三公布的路透调查显示，预测欧元今年将走贬，因为欧元区经济虽成长，但落后其他地区。
大多数受访分析师也预测，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)去年12月意外宣布缩减购债规模后，美元将全面走升。
但意大利裕信银行(UniCredit)外汇策略师Roberto Mialich表示，随着经济改善，2014年欧元料将进一步走坚。去年他二度拔得头筹，在过去六年，除了一年外，有五年都是路透汇率调查中前五大精准预测者之一。
Mialich表示，“我们仍认为欧元有可能和美元并驾其驱，而且会稳步升值。”
“但我们并不是说欧元的表现将熠熠生辉，但我们不认为美联储缩减购债将会使得欧元今年遭遇沉重抛压，”他表示。
自从欧元区爆发主权债危机以来，路透调查的汇率策略师大多数都错估欧元将走贬。结果2013年欧元兑美元上涨了逾4%，2012年则升值约2%。
至于日圆，Mialich则与其他分析师的共识一致，预期今年日圆兑美元将进一步走贬，主要是因为美国和日本的货币政策走向大不相同，以及投资者重新拥抱风险资产。
“日本央行今年仍将维持极度宽松的货币政策。我们认为日本央行将极欲透过日圆贬值来抵销任何可能防碍经济成长的因素，”他表示。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申