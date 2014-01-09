路透调查：南非兰特2014年料持稳，尽管美联储缩减刺激

路透约翰内斯堡1月8日 - 周三公布的一份路透调查显示，南非兰特兑美元今年将在窄幅区间波动，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)削减巨额货币刺激。

本周对约30位外汇策略师和分析师调查显示，预计兰特兑美元 一个月后的汇价为10.61，基本持平于当前水准。兰特周一触及五年低点10.7360，周三再创五年新低。

调查显示，预计兰特兑美元到年底时报10.50，预估范围较广，介于9.6至12之间。

“焦点回到GDP数据和更多基本面消息，这方面南非情况并不是太糟糕，”DZ Bank的Soeren Hettler表示。

南非今年经济成长可能逐渐加速，受益于其主要贸易伙伴国需求上升。预计其今年经济增长2.8%，去年估计成长1.9%。

“这是有助于南非兰特企稳的两个因素，”Hettler说。

南非是所谓的“脆弱五国”新兴国家之一，“脆弱五国”另外几个国家是土耳其、印度、印尼和巴西。南非大量经常账赤字令其海外融资需求在五国中规模最大。

随着美联储开始撤出其刺激计划，有可能使新兴国家资本流入减少，从而对这些新兴国家构成冲击。

兰特去年跌逾20%，归因于劳资纠纷和对美国削减货币刺激的预期。