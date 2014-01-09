路透调查：南非兰特2014年料持稳，尽管美联储缩减刺激

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透约翰内斯堡1月8日 - 周三公布的一份路透调查显示，南非兰特兑美元今年将在窄幅区间波动，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)削减巨额货币刺激。
本周对约30位外汇策略师和分析师调查显示，预计兰特兑美元 一个月后的汇价为10.61，基本持平于当前水准。兰特周一触及五年低点10.7360，周三再创五年新低。
调查显示，预计兰特兑美元到年底时报10.50，预估范围较广，介于9.6至12之间。
“焦点回到GDP数据和更多基本面消息，这方面南非情况并不是太糟糕，”DZ Bank的Soeren Hettler表示。
南非今年经济成长可能逐渐加速，受益于其主要贸易伙伴国需求上升。预计其今年经济增长2.8%，去年估计成长1.9%。
“这是有助于南非兰特企稳的两个因素，”Hettler说。
南非是所谓的“脆弱五国”新兴国家之一，“脆弱五国”另外几个国家是土耳其、印度、印尼和巴西。南非大量经常账赤字令其海外融资需求在五国中规模最大。
随着美联储开始撤出其刺激计划，有可能使新兴国家资本流入减少，从而对这些新兴国家构成冲击。
兰特去年跌逾20%，归因于劳资纠纷和对美国削减货币刺激的预期。
南非央行维持指标附买回利率在40年低点5.0%。明年或会加息100个基点，这种预期支撑兰特。(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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