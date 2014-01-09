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市场报道 | 2014年 1月 9日 星期四 10:33 BJT

英国经济：12月临时工聘用增速创逾15年来最快--REC

路透伦敦1月9日 - 周四公布的一份行业调查显示，英国12月临时工聘用增速创逾15年以来最快，表明创造就业岗位的强劲势头延续至2013年底。

英国招聘与就业联合会(Recruitment and Employment Confederation,REC)的调查还显示，长期员工的聘用增速为2010年3月以来最快，这提高了失业率降至7%的时间或快于英国央行预期的可能性。

这项调查也表明薪资增速加快。

“信心增强意味着越来越多的雇主愿意投资于劳动力，聘用更多员工，”REC政策主管Kate Shoesmith表示。

REC调查中呈现的趋势与官方的失业数据并不完全吻合，前者没有直接反应劳动人数或裁员规模的变化。该项调查也不代表全部雇主。

但该数据确实说明就业市场在收紧，能够招到的长期员工人数创2004年11月以来最大降幅。

“眼下真正担心的是供需错配，招聘者说空缺的职位无法找到合适的人选，”Shoesmith称，并指出缺少会计和销售人员。

调查亦显示，起始薪资增幅为2007年10月以来最大。(完)

(编译 王翔琼；审校 于春红)
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