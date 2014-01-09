英国经济：12月临时工聘用增速创逾15年来最快--REC

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦1月9日 - 周四公布的一份行业调查显示，英国12月临时工聘用增速创逾15年以来最快，表明创造就业岗位的强劲势头延续至2013年底。
英国招聘与就业联合会(Recruitment and Employment Confederation,REC)的调查还显示，长期员工的聘用增速为2010年3月以来最快，这提高了失业率降至7%的时间或快于英国央行预期的可能性。
这项调查也表明薪资增速加快。
“信心增强意味着越来越多的雇主愿意投资于劳动力，聘用更多员工，”REC政策主管Kate Shoesmith表示。
REC调查中呈现的趋势与官方的失业数据并不完全吻合，前者没有直接反应劳动人数或裁员规模的变化。该项调查也不代表全部雇主。
但该数据确实说明就业市场在收紧，能够招到的长期员工人数创2004年11月以来最大降幅。
“眼下真正担心的是供需错配，招聘者说空缺的职位无法找到合适的人选，”Shoesmith称，并指出缺少会计和销售人员。
调查亦显示，起始薪资增幅为2007年10月以来最大。(完)
(编译 王翔琼；审校 于春红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申