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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 09:47 BJT

港报社评：合理增加资源，改善屯院服务--文汇报1月9日

屯门医院连续5个年度被医管局评定在紧急及预约手术两方面表现逊色。事实上，屯门医院近年严重医疗事故不断，医院本身固然要深切检讨不足，但亦暴露医管局资源分配不均的矛盾。

医管局公布最新一份的《手术成效监察计划》报告显示，屯门医院紧急及预约手术均表现逊色，在预约手术方面，屯门医院表现最差，死亡率较预期高。医管局的监察小组指出，这可能与屯门医院病床使用率高有密切关系。现时屯门医院外科病床平均使用率为106%，是全港最高，亦是唯一超过100%的医院。这反映屯门医院手术病床长期紧张，病人术前及术后都未能得到最佳照顾，增加了病人病情恶化甚至死亡的风险。

人口逾百万的新界西医院联网，名义上有4间医院，但撇除青山及小榄两间精神专科医院，实质只有屯门及博爱医院提供急症及普通科服务。新界西人口与普通科病床的比例是医管局5个医院联网中最差的。同时，区内以基层人士为主，极其依赖屯门医院，令到本已人手不足的医院服务雪上加霜。医疗事故层出不穷，亦令屯门医院医生士气极低落，有医生宁愿不升职，并打算离职，甚至有医生不敢向友侪称在屯门医院工作。

增加医疗资源才是改善屯门医院服务的根本。医管局必须增加屯门医院的医疗资源、增设床位、人手；同时合理分流屯门医院和博爱医院的手术服务，改变现时区内完全依赖屯门医院的情况，纾缓屯院的人手压力，更要因应需求加建新医院，彻底解决医疗服务不足的难题。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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