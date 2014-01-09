港报社评：合理增加资源，改善屯院服务--文汇报1月9日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
屯门医院连续5个年度被医管局评定在紧急及预约手术两方面表现逊色。事实上，屯门医院近年严重医疗事故不断，医院本身固然要深切检讨不足，但亦暴露医管局资源分配不均的矛盾。
医管局公布最新一份的《手术成效监察计划》报告显示，屯门医院紧急及预约手术均表现逊色，在预约手术方面，屯门医院表现最差，死亡率较预期高。医管局的监察小组指出，这可能与屯门医院病床使用率高有密切关系。现时屯门医院外科病床平均使用率为106%，是全港最高，亦是唯一超过100%的医院。这反映屯门医院手术病床长期紧张，病人术前及术后都未能得到最佳照顾，增加了病人病情恶化甚至死亡的风险。
人口逾百万的新界西医院联网，名义上有4间医院，但撇除青山及小榄两间精神专科医院，实质只有屯门及博爱医院提供急症及普通科服务。新界西人口与普通科病床的比例是医管局5个医院联网中最差的。同时，区内以基层人士为主，极其依赖屯门医院，令到本已人手不足的医院服务雪上加霜。医疗事故层出不穷，亦令屯门医院医生士气极低落，有医生宁愿不升职，并打算离职，甚至有医生不敢向友侪称在屯门医院工作。
增加医疗资源才是改善屯门医院服务的根本。医管局必须增加屯门医院的医疗资源、增设床位、人手；同时合理分流屯门医院和博爱医院的手术服务，改变现时区内完全依赖屯门医院的情况，纾缓屯院的人手压力，更要因应需求加建新医院，彻底解决医疗服务不足的难题。
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申