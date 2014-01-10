《中国债券市场每日交易备忘》--1月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国兴业证券 18亿元人民币三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，招行/浦发银行等承销 财通证券9亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，中信银行主承 丹东港10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信证券和中信银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中信证券 40亿元三个月期短融071403001，票面利率6.15% 赣州开发区建投5亿元六年期固息债1380399，票面利率8.15% ============================================================================ 三、缴款： 怀化城市建投公司3亿元10年期固息债1480001，票面利率8.99% 中材集团15.5亿元三个月期限超短期融资券 金红叶纸业集团8亿元一年期短融 招商证券 15亿元三个月期短融 中原证券9亿元三个月期短融 四川省交通投资集团35亿元一年期短融 浙江恒逸集团9亿元一年期短融 宁波富邦控股集团4亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 中国四联仪器仪表集团2亿元一年期短融041358001到期兑付，票面利率5.24% 中国绍兴黄酒集团2.5亿元一年期短融041359001到期兑付，票面利率5.16% 内蒙古包钢稀土集团10亿元一年期短融041362001到期兑付，票面利率4.57% 亚太机电集团1.6亿元一年期短融041369001到期兑付，票面利率6.40% 国开行360亿元一年期固息债130201到期兑付，票面利率3.32% 华泰证券 30亿元三个月期短融1390084到期兑付，票面利率5.15% 12乌经开债 1280004付息 13附息国债01 130001付息 13国开02 130202付息 13国开03 130203付息 13国开04 130204付息 13国开05 130205付息 13豫盛润债 1380006付息 13盘锦高新债 1380007付息 13安顺国资债 1380008付息 13西王MTN1 1382003付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国证券市场首次公开发行(IPO)甫重启，意外起风波。原定于今日网上申购的江苏奥赛康药业股份有限公司 公告称，考虑到本次IPO规模和老股转让规模较大，经与主承销商中金公司协商，决定暂缓本次发行，未来将择机 重启。 --中国国务院总理李克强近日称，今年要加强财政和金融审计，切实防范财政和金融风险。要实现审计全覆盖 ，凡使用财政资金的单位和项目，都要接受审计监督。 --上海证交所发文明确银行发行减记债规则，上市或拟上市商业银行可采取公开和非公开发行方式，在该所发 行减记债并上市交易。金融机构及其理财产品，QFII和RQFII等机构都可以参与非公开发行的减记债认购和转让。 1/18公布70个大中城市12月住宅销售价格月度报告 1/20国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会 公布12月固定资产投资(不含农户) (1-11月19.9%) 12月社会消费品零售总额 (11月13.7%) 12月工业增加值 (11月10%) 12月房地产投资和销售情况月度报告 1/28公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月13.2%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳/丁淑琴)