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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 09:10 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  中国兴业证券 18亿元人民币三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，招行/浦发银行等承销
  财通证券9亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，中信银行主承
  丹东港10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信证券和中信银行主承 
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  二、新债上市：   
   
  中信证券 40亿元三个月期短融071403001，票面利率6.15%
  赣州开发区建投5亿元六年期固息债1380399，票面利率8.15%
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  三、缴款：  
  
  怀化城市建投公司3亿元10年期固息债1480001，票面利率8.99% 
  中材集团15.5亿元三个月期限超短期融资券
  金红叶纸业集团8亿元一年期短融
  招商证券 15亿元三个月期短融
  中原证券9亿元三个月期短融
  四川省交通投资集团35亿元一年期短融
  浙江恒逸集团9亿元一年期短融
  宁波富邦控股集团4亿元一年期短融
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  四、还本付息：
    
  中国四联仪器仪表集团2亿元一年期短融041358001到期兑付，票面利率5.24%
  中国绍兴黄酒集团2.5亿元一年期短融041359001到期兑付，票面利率5.16%
  内蒙古包钢稀土集团10亿元一年期短融041362001到期兑付，票面利率4.57%
  亚太机电集团1.6亿元一年期短融041369001到期兑付，票面利率6.40%
  国开行360亿元一年期固息债130201到期兑付，票面利率3.32%
  华泰证券 30亿元三个月期短融1390084到期兑付，票面利率5.15%
  12乌经开债 1280004付息
  13附息国债01 130001付息
  13国开02 130202付息
  13国开03 130203付息
  13国开04 130204付息
  13国开05 130205付息
  13豫盛润债 1380006付息
  13盘锦高新债 1380007付息
  13安顺国资债 1380008付息
  13西王MTN1 1382003付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国证券市场首次公开发行(IPO)甫重启，意外起风波。原定于今日网上申购的江苏奥赛康药业股份有限公司
公告称，考虑到本次IPO规模和老股转让规模较大，经与主承销商中金公司协商，决定暂缓本次发行，未来将择机
重启。 
  --中国国务院总理李克强近日称，今年要加强财政和金融审计，切实防范财政和金融风险。要实现审计全覆盖
，凡使用财政资金的单位和项目，都要接受审计监督。 
  --上海证交所发文明确银行发行减记债规则，上市或拟上市商业银行可采取公开和非公开发行方式，在该所发
行减记债并上市交易。金融机构及其理财产品，QFII和RQFII等机构都可以参与非公开发行的减记债认购和转让。
 
    
    1/18公布70个大中城市12月住宅销售价格月度报告
    1/20国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会   
        公布12月固定资产投资(不含农户)            (1-11月19.9%)
            12月社会消费品零售总额                (11月13.7%)
            12月工业增加值                        (11月10%)
            12月房地产投资和销售情况月度报告
    1/28公布1-12月规模以上工业企业利润            (1-11月13.2%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 吴芳/丁淑琴)
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