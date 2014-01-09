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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 10:09 BJT

中国新债：国开行下周二招标发行五期固息债，总额至多240亿元

路透上海1月9日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(14日)招标发行五期固息债(俗称“福娃债”)，其中三、五、七年期品种为增发，一和10年品种为首发，总额不超过240亿元人民币。

刊登在中国债券信息网的公告显示，本次发行的三、五、七年期品种为国开行今年第1、2、3期增发债，一和10年品种则分别为今年第4、5期金融债。

此次除七年品种采用美国式招标方式外，其余四个品种均采用荷兰式招标。上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第一、二、三期增发债和第四、五期

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发行上限 1/3/5年各为60亿元、7/10年各为30亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：1月14日14:30-15:30

7/10年：1月14日14:30-16:10

招标方式 7年多重价格(美国式)招标；1/3/5/10年单一利率/价格(荷兰式)招标

缴款日 1月20日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 1月16日-1月20日

上市日 1年：1月22日

3/5/7/10年：1月24日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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