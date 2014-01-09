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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 09:58 BJT

《汇市简讯》澳元/美元再度下跌，无视中国通胀数据

* 中国CPI同比涨幅为2.5%，小于2.7%的预估

* 中国通胀温和对澳元有利，因中国央行收紧政策的可能性降低

* 但澳元/美元的涨势稍早在小时图阻力位0.8915/20之前停顿

* 澳元再度跌破0.8900，因该水准选择权到期限制汇价涨幅

(编译 郑茵 审校 张涛)
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