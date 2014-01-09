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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 10:06 BJT

日本股市：日经指数盘中下跌，美就业报告出炉前投资者规避风险

路透东京1月9日 - 日本股市日经指数在上日大涨后，周四早上下跌，因在美国周五公布非农就业报告前，投资者规避风险。

日经指数 早盘中下跌1.3%至15,915.27点，周三时大涨1.9%。

东证股价指数 跌0.7%至1,297.43点。33类指数全数下跌。东证上交易日跳升1.8%，收在2008年7月以来最高位。

“在(周五就业报告)重大事件前，投资者规避风险，但中长期而言，日股仍将会上涨，”Commons资产管理首席证券经理Takatoshi Itoshima表示。

金融股因获利了结而下跌，瑞穗金融集团 跌1.7%，以成交量来看是交投第二大的个股；三菱UFJ金融集团 则跌1.5%。(完) 　　
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