美国个股：波音机械师投诉新合约表决不公，要求重新计票

路透纽约/西雅图1月8日 - 多位愤怒的波音机械师已向全国劳工关系委员会(National Labor Relations Board, NLRB)提出不当对待劳工事件申诉，指控其工会高阶领导人操弄近期举行的一项合约投票，并要求重新计票。

NLRB西雅图地区办公室的代理人Anne Pomerantz表示，NLRB已就相关指控展开调查；这些指控是由机械师个人会员提出，控告对象为国际机械师及航太产业劳工协会(International Association of Machinists and Aerospace Workers)。

上述指控源于1月3日的一项投票通过了波音的新劳工合约，确保其最新喷射飞机777X将在西雅图地区建造，但该次投票的票数仅有600票。

该次投票让工会陷入分裂，因为机械师若要保住工作，就得同意2016年后削减养老金。

若推动重新计票的行动失败，波音将得与这个其协助打造、但却没有太大权力的城市恢复艰困的关系。目前看来重新计票的要求可能会失败。

Pomerantz指出，工会成员指控国际协会的领导人，把投票的时间安排在许多成员都去度假的假期期间，其权利遭到剥夺。

成员也指控协会领导人不顾地方反对而举行这次投票，地方上认为这个新的合约与11月的提案过度相似，因而没有重新投票的实益。

Pomerantz称，“所有指控都指向国际协会，而不是波音。”

国际协会是一个伞型组织，监管各个地方区域的事务，例如District 751这个代表着Puget Sound地区超过3.1万名机械师的地方区域。

国际协会总裁R. Thomas Buffenbarger则表示，劳工有各种机会进行投票，其中有500名员工申请不在场电子投票，他们可以在任何一个地方投票。

波音指出，所有指控都不是针对公司，但其拒绝进一步置评。

District 751发言人Bryan Corliss表示，没有任一地方领袖提出这些指控。