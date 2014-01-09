新闻稿：中国去年12月CPI同比上涨2.5%，全年涨2.6%--国家统计局

2013年12月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%。其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.5%；食品价格上涨4.1%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨2.2%，服务价格上涨3.3%。2013年，全国居民消费价格总水平比上年上涨2.6%。 12月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.3%；食品价格上涨0.6%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨0.4%，服务价格持平（涨跌幅度为0，下同）。 一、各类商品及服务价格同比变动情况 12月份，食品价格同比上涨4.1%，影响居民消费价格总水平同比上涨约1.33个百分点。其中，鲜果价格上涨15.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.29个百分点；肉禽及其制品价格上涨3.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.27个百分点（猪肉价格上涨1.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.05个百分点）；水产品价格上涨5.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.14个百分点；粮食价格上涨3.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点；鲜菜价格上涨2.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点。 烟酒及用品价格同比下降0.4%。其中，酒类价格下降1.2%，烟草价格上涨0.2%。 衣着价格同比上涨2.1%。其中，服装价格上涨2.2%，鞋类价格上涨1.6%。 家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.4%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨7.7%，耐用消费品价格上涨0.4%。 医疗保健和个人用品价格同比上涨0.9%。其中，中药材及中成药价格上涨4.4%，医疗保健服务价格上涨1.1%，西药价格上涨0.4%，医疗器具及用品价格上涨0.3%。 交通和通信价格同比下降0.1%。其中，通信工具价格下降6.0%，交通工具价格下降1.1%，车辆使用及维修价格上涨3.0%，车用燃料及零配件价格上涨0.7%。 娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨2.9%。其中，旅游价格上涨11.6%，教育服务价格上涨2.7%，文娱费价格上涨2.0%，文娱用耐用消费品及服务价格下降3.2%。 居住价格同比上涨2.8%。其中，住房租金价格上涨4.7%，建房及装修材料价格上涨1.6%，水、电、燃料价格上涨1.1%。 据测算，在12月份2.5%的居民消费价格总水平同比涨幅中，上年价格上涨的翘尾因素消失为0，新涨价因素约为2.5个百分点。 二、各类商品及服务价格环比变动情况 12月份，食品价格环比上涨0.6%。其中，鲜果上涨5.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点；水产品、猪肉和粮食价格分别上涨1.1%、0.6%和0.3%，三项合计影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点；鲜菜价格下降1.5%，影响居民消费价格总水平下降约0.05个百分点。 12月份，非食品价格环比上涨0.1%。其中，居住、交通和通信、衣着、家庭设备用品及维修服务价格分别上涨0.3%、0.3%、0.1%和0.1%，烟酒及用品、医疗保健和个人用品价格均持平，娱乐教育文化用品及服务价格下降0.1%。（完） (整理 李文科; 审校 林高丽)