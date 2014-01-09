新闻稿：中国去年12月CPI同比上涨2.5%，全年涨2.6%--国家统计局

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月9日 - (以下是中国国家统计局1月9日发布的“2013年12月份居民消费价格变动情况”新闻稿全文)
2013年12月份居民消费价格变动情况
2013年12月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%。其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.5%；食品价格上涨4.1%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨2.2%，服务价格上涨3.3%。2013年，全国居民消费价格总水平比上年上涨2.6%。 12月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.3%；食品价格上涨0.6%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨0.4%，服务价格持平（涨跌幅度为0，下同）。 一、各类商品及服务价格同比变动情况 12月份，食品价格同比上涨4.1%，影响居民消费价格总水平同比上涨约1.33个百分点。其中，鲜果价格上涨15.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.29个百分点；肉禽及其制品价格上涨3.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.27个百分点（猪肉价格上涨1.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.05个百分点）；水产品价格上涨5.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.14个百分点；粮食价格上涨3.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点；鲜菜价格上涨2.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点。 烟酒及用品价格同比下降0.4%。其中，酒类价格下降1.2%，烟草价格上涨0.2%。 衣着价格同比上涨2.1%。其中，服装价格上涨2.2%，鞋类价格上涨1.6%。 家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.4%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨7.7%，耐用消费品价格上涨0.4%。 医疗保健和个人用品价格同比上涨0.9%。其中，中药材及中成药价格上涨4.4%，医疗保健服务价格上涨1.1%，西药价格上涨0.4%，医疗器具及用品价格上涨0.3%。 交通和通信价格同比下降0.1%。其中，通信工具价格下降6.0%，交通工具价格下降1.1%，车辆使用及维修价格上涨3.0%，车用燃料及零配件价格上涨0.7%。 娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨2.9%。其中，旅游价格上涨11.6%，教育服务价格上涨2.7%，文娱费价格上涨2.0%，文娱用耐用消费品及服务价格下降3.2%。 居住价格同比上涨2.8%。其中，住房租金价格上涨4.7%，建房及装修材料价格上涨1.6%，水、电、燃料价格上涨1.1%。 据测算，在12月份2.5%的居民消费价格总水平同比涨幅中，上年价格上涨的翘尾因素消失为0，新涨价因素约为2.5个百分点。 二、各类商品及服务价格环比变动情况 12月份，食品价格环比上涨0.6%。其中，鲜果上涨5.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点；水产品、猪肉和粮食价格分别上涨1.1%、0.6%和0.3%，三项合计影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点；鲜菜价格下降1.5%，影响居民消费价格总水平下降约0.05个百分点。 12月份，非食品价格环比上涨0.1%。其中，居住、交通和通信、衣着、家庭设备用品及维修服务价格分别上涨0.3%、0.3%、0.1%和0.1%，烟酒及用品、医疗保健和个人用品价格均持平，娱乐教育文化用品及服务价格下降0.1%。（完） (整理 李文科; 审校 林高丽)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申