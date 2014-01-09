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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 11:09 BJT

更正-芝加哥期市：美国大豆受现货市场支撑，但USDA库存报告预期限制涨幅

(因英文原文有误，第三段3月玉米合约上日应为“跌2.1%”，非上涨；第五段3月小麦合约周三应为“收低2.3%”，非收高)

路透悉尼1月9日 - 美国大豆期货周四在三个交易日来首度上扬，受现货市场走坚的支撑，但美国农业部(USDA)本周稍晚将上调全球库存预估的预期则限制涨幅。

芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆合约 上涨0.5%至每蒲式耳12.75-1/2美元；周三下跌0.5%。

3月玉米合约 微跌0.1%，报4.16-1/2美元；上日跌2.1%。

现货玉米合约 周三触及五周低位每蒲式耳4.14美元。

3月小麦期货 上涨0.2%至每蒲式耳5.89-3/4美元，周三收低2.3%。

美国农业部将于周五公布2013/14销售季的最终产量预估。

路透调查分析师预计，全球玉米库存料将增加0.5%至1.632亿吨，全球大豆库存料增1.3%至7,153万吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 589.75 1.00 +0.17% -2.64% 628.35 26

CBOT玉米 416.50 -0.50 -0.12% -2.63% 428.73 34

CBOT大豆 1275.50 6.25 +0.49% -0.10% 1308.63 41

CBOT稻米 $15.51 -$0.04 -0.23% -0.80% $15.48 55

美国原油 $92.61 $0.28 +0.30% -1.13% $96.53 26

汇率

欧元/美元 $1.358 -$0.004 -0.29% -0.37%

美元/澳元 0.890 -0.002 -0.27% -0.68%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/石冠兰 审校 徐文焰/于春红)
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