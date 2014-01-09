更正-芝加哥期市：美国大豆受现货市场支撑，但USDA库存报告预期限制涨幅

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(因英文原文有误，第三段3月玉米合约上日应为“跌2.1%”，非上涨；第五段3月小麦合约周三应为“收低2.3%”，非收高)
路透悉尼1月9日 - 美国大豆期货周四在三个交易日来首度上扬，受现货市场走坚的支撑，但美国农业部(USDA)本周稍晚将上调全球库存预估的预期则限制涨幅。
芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆合约 上涨0.5%至每蒲式耳12.75-1/2美元；周三下跌0.5%。
3月玉米合约 微跌0.1%，报4.16-1/2美元；上日跌2.1%。
现货玉米合约 周三触及五周低位每蒲式耳4.14美元。
3月小麦期货 上涨0.2%至每蒲式耳5.89-3/4美元，周三收低2.3%。
美国农业部将于周五公布2013/14销售季的最终产量预估。
路透调查分析师预计，全球玉米库存料将增加0.5%至1.632亿吨，全球大豆库存料增1.3%至7,153万吨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 589.75 1.00 +0.17% -2.64% 628.35 26
CBOT玉米 416.50 -0.50 -0.12% -2.63% 428.73 34
CBOT大豆 1275.50 6.25 +0.49% -0.10% 1308.63 41
CBOT稻米 $15.51 -$0.04 -0.23% -0.80% $15.48 55
美国原油 $92.61 $0.28 +0.30% -1.13% $96.53 26
汇率
欧元/美元 $1.358 -$0.004 -0.29% -0.37%
美元/澳元 0.890 -0.002 -0.27% -0.68%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/石冠兰 审校 徐文焰/于春红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申