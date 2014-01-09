台湾汇市：台币盘初实质交易趋弱，但出口商卖汇抑制贬幅

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北1月9日 - 台币兑美元 周四盘初实质交易略趋弱。美国民间就业数据亮丽支撑国际美元于高档徘徊，本地市场一早见外资一波美元买盘打压台币走弱，但随后因出口商卖汇涌出而趋于安静，交易员料今日台币将于区间偏弱交投。
汇银人士指出，虽然国际美元走势看来不弱，但走升幅度亦十分有限，外资追价意愿受到考验，加上本地出口商在早盘价位来到30.100后涌出抛汇的美元卖压，部分浇息了外资做多美元的企图，台币暂时获得支撑。
〞台币要进一步贬值看来需要更多实质客人的兴趣，形成一波outflow(汇出)。〞一位外资银行交易人士说。
交易员亦指出，台股 早盘在平盘附近游走，外资在股市不见明显动向，亦对台币走势不致有大幅影响，虽然上日美国公布的民间就业数据不错，但市场仍在等待美国非农就业数据的最后公布。
早盘台币兑美元的实质成交区间在30.090-30.110，上日台币实质交易区间主要在30.050-30.090。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面与上日尾盘相较变化不大，一个月期美元/台币换汇点维持微幅溢价，一个月远汇报价 早盘在30.109/122左右，上日收在30.130。
交易员观察市场最新动态：
* 外资早盘见一波汇出，但随即趋于安静。
* 出口商见实质成交触及30.100，诱发一波抛汇，提供台币支撑。
* 美国ADP就业数据不弱，美元指数 早盘持于七周高位附近。
* 韩元 早盘一度走低后拉回，目前持于区间。
* 台股 早盘表现平平，无助台币走出明确方向。
* 下波观察重点在美国周五公布的12月非农数据。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.070-30.130
最新相关报导链接：
--《焦点》美联储希望在缩减QE3时谨慎从事--会议记录
--《综述》美国12月民间就业岗位增幅创13个月来最大，再添复苏升温迹象
--美国财政：2013年10-12月政府预算赤字大幅缩减至1,820亿美元--CBO
--《全球汇市》美元触及七周高点，关注欧洲央行会议和中国通胀数据 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申