版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 10:13 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交易趋弱，但出口商卖汇抑制贬幅

路透台北1月9日 - 台币兑美元 周四盘初实质交易略趋弱。美国民间就业数据亮丽支撑国际美元于高档徘徊，本地市场一早见外资一波美元买盘打压台币走弱，但随后因出口商卖汇涌出而趋于安静，交易员料今日台币将于区间偏弱交投。

汇银人士指出，虽然国际美元走势看来不弱，但走升幅度亦十分有限，外资追价意愿受到考验，加上本地出口商在早盘价位来到30.100后涌出抛汇的美元卖压，部分浇息了外资做多美元的企图，台币暂时获得支撑。

〞台币要进一步贬值看来需要更多实质客人的兴趣，形成一波outflow(汇出)。〞一位外资银行交易人士说。

交易员亦指出，台股 早盘在平盘附近游走，外资在股市不见明显动向，亦对台币走势不致有大幅影响，虽然上日美国公布的民间就业数据不错，但市场仍在等待美国非农就业数据的最后公布。

早盘台币兑美元的实质成交区间在30.090-30.110，上日台币实质交易区间主要在30.050-30.090。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面与上日尾盘相较变化不大，一个月期美元/台币换汇点维持微幅溢价，一个月远汇报价 早盘在30.109/122左右，上日收在30.130。

交易员观察市场最新动态：

* 外资早盘见一波汇出，但随即趋于安静。

* 出口商见实质成交触及30.100，诱发一波抛汇，提供台币支撑。

* 美国ADP就业数据不弱，美元指数 早盘持于七周高位附近。

* 韩元 早盘一度走低后拉回，目前持于区间。

* 台股 早盘表现平平，无助台币走出明确方向。

* 下波观察重点在美国周五公布的12月非农数据。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.070-30.130

最新相关报导链接：

--《焦点》美联储希望在缩减QE3时谨慎从事--会议记录

--《综述》美国12月民间就业岗位增幅创13个月来最大，再添复苏升温迹象

--美国财政：2013年10-12月政府预算赤字大幅缩减至1,820亿美元--CBO

--《全球汇市》美元触及七周高点，关注欧洲央行会议和中国通胀数据 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐