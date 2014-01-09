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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 10:18 BJT

金属期市：伦铜下跌，受美联储加大力度削减购债的预期拖累

美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，12月民间部门就业人数增幅创13个月最大，让人预期本周稍晚公布的政府非农就业报告将证实，去年底美国经济动能升温。

美联储高官上个月就缩减购债决定进行了争论，他们希望能以精确适度的步伐进行。周三公布的美联储12月17-18日会议记录显示，许多联邦公开市场委员会(FOMC)委员希望在缩减资产购买规模时谨慎行事。

据一港口运营商和工会称，智利北部港口Angamos周三恢复运作，罢工工人回到工作岗位，但部分南部港口的工会继续罢工，抗议其所谓的警方镇压。

中国国家统计局周四公布，12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，较上月涨幅3%明显回落，路透调查预估中值为2.7%。 (完)

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(编译 张若琪 审校 王兴亚)
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