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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 10:18 BJT

中国新债：农发行下周二发至多150亿元三期固息债，包括三、五和七年

路透上海1月9日 - 中国农业发展银行周四公告称，将于下周二(14日)在银行间债市招标发行今年首批三期固息金融债，总额至多150亿元人民币，期限分别为三年、五年和七年。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第1、2和3期金融债，各期发行量均不超过50亿元。

上述三期债的具体发行条款如下：

第1期 第2期 第3期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息

招标时间 1月14日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 1月17日 1月17日 1月20日

发行期 1月15日-1月17日 1月15日-1月17日 1月15日-1月20日

上市日 1月23日 1月23日 1月24日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.10% 0.15%

--------------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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