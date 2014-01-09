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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 10:36 BJT

更新版 1-韩国央行： 继续按兵不动，观望美联储缩减QE及日圆贬值影响

现代汽车 董事长警告，该公司和附属企业起亚汽车 料年营收成长将是2003年以来最低，因日圆贬值协助丰田汽车 等日本对手。这番谈话突显出出口商的焦虑。

然韩国出口表现迄今强韧。12月出口较上年同期成长7.1%，表现优于预期，支持新一年的经济动能。

12月时消费者信心持稳在2011年初以来最高水准，反映出消费者对支出更有信心。

这些乐观数据让央行近几个月愈有信心，认为今年经济将缓慢但坚稳复苏，而经济的产出缺口料持续缩减，年底时可望弭平缺口。

2013年时通胀率为1.3%，远低于央行的通胀率区间2.5-3.5%。但12月通胀率小升至1.9%，暗示物价压力正在缓慢升高。

韩国央行总裁最新公布2014年GDP料增长3.8%，与此前预估持平，2015年增长4.0%。(完) (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
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