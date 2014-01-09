更新版 1-韩国央行： 继续按兵不动，观望美联储缩减QE及日圆贬值影响

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
现代汽车 董事长警告，该公司和附属企业起亚汽车 料年营收成长将是2003年以来最低，因日圆贬值协助丰田汽车 等日本对手。这番谈话突显出出口商的焦虑。
然韩国出口表现迄今强韧。12月出口较上年同期成长7.1%，表现优于预期，支持新一年的经济动能。
12月时消费者信心持稳在2011年初以来最高水准，反映出消费者对支出更有信心。
这些乐观数据让央行近几个月愈有信心，认为今年经济将缓慢但坚稳复苏，而经济的产出缺口料持续缩减，年底时可望弭平缺口。
2013年时通胀率为1.3%，远低于央行的通胀率区间2.5-3.5%。但12月通胀率小升至1.9%，暗示物价压力正在缓慢升高。
韩国央行总裁最新公布2014年GDP料增长3.8%，与此前预估持平，2015年增长4.0%。(完) (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申