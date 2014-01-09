更新版 1-中国数据：食品价格涨幅回落推动12月CPI降至七个月低点，通胀前景温和

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 12月CPI同比涨幅大幅回落至2.5%
* 受食品价格涨幅回落推动
* 去年全年涨幅2.6%远低于目标
* 2014年通胀将略有抬头 (新增更多细节和分析师评论)
路透北京1月9日 - 受食品价格涨幅回落影响，中国2013年12月CPI同比涨幅大幅回落至2.5%的七个月低点，全年升幅2.6%亦远低于年初设定的目标。业内人士预计，2014年中国通胀率将有所上升，但出现严重通胀的可能性不大，全年预计略高于3%的水准。
国家统计局周四公布，12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，为去年5月以来最低，较上月涨幅3%明显回落，亦低于路透调查预估中值2.7%；其中食品价格同比上涨4.1%，此前两个月分别为5.9%和6.5%。
数据显示，12月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.4%，和上月一致。环比来看，12月CPI环比上涨0.3%，PPI环比持平 。
“去年影响CPI的主要因素是食品价格，占的权重比较大，影响也比较大；而PPI持续为负反应目前产能过剩严重，对工业产成品价格的压制比较大。”中国银行国际金融研究所主管温彬评价道。
他指出，去年全年2.6%的涨幅低于调控目标，预计2014年全年CPI涨幅会略有扩大，因为食品价格上涨在未来将带来持续的刚性压力。
“预计2014年CPI涨幅在3.3%左右，出现严重通胀的可能性不大，但通胀抬头仍然值得警惕和关注。”温彬称。
国家统计局城市司高级统计师余秋梅对数据进行解读称，受对比基数大幅度增高影响，12月蔬菜价格同比涨幅回落更为明显；而生猪生产规模化经营水平不断提高使得2013年猪肉价格保持基本稳定，但随着中国传统节日春节的临近，猪肉价格也面临一定的上涨压力。
12月鲜菜价格上涨2.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点；而11月份鲜菜价格涨幅达22.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.59个百分点。
中国12月通胀指标如下(同比%):
实际值 中值 区间 前值 上年同期
居民消费价格指数(CPI) 2.5 2.7 2.4 ~ 3.1 3.0 2.5
工业生产者出厂价格指数(PPI) -1.4 -1.3 -1.4 ~ -0.9 -1.4 -1.9
(欲览中国CPI、PPI、食品价格图表，请点击 link.reuters.com/dej85v )
国家统计局数据并显示，整个2013年中国CPI整体涨幅为2.6%，PPI同比下降1.9%。
交通银行高级宏观分析师唐建伟认为，总体而言物价上涨压力不大，预计2014年CPI温和上行，上半年受周期因素、需求因素等影响将扩大涨幅，但全年预计在3%的温和水平。
“政策方面，还是会在防通胀，稳增长和控风险中寻求平衡。”他称。
国家统计局定于1月20日召开国民经济运行情况新闻发布会，公布2013年及四季度GDP、12月及全年的工业、投资和零售销售等重要宏观数据。
路透综合20余家机构预测中值结果显示，随着年末货币环境的收紧，以及工业生产减速，中国经济增长动力在2013年四季度有所减弱，GDP同比增速将略降至7.6% 。
欲览相关路透调查，请点击
欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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