新闻稿：中国去年12月PPI同比下降1.4%，全年降1.9%--国家统计局

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月9日 - 以下是中国国家统计局周四公布的“2013年12月份工业生产者价格变动情况”新闻稿全文：
2013年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%，环比持平（涨跌幅度为0，下同）。工业生产者购进价格同比下降1.4%，环比持平。2013年，全国工业生产者出厂价格比上年下降1.9%，工业生产者购进价格比上年下降2.0%。 一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降1.8%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约1.35个百分点。其中，采掘工业价格下降4.0%，原材料工业价格下降2.0%，加工工业价格下降1.4%。生活资料价格持平。其中，食品价格上涨0.6%，衣着价格上涨1.1%，一般日用品价格下降0.4%，耐用消费品价格下降1.1%。 工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比下降6.0%，燃料动力类价格下降2.2%，黑色金属材料类价格下降1.7%，化工原料类价格下降1.5%；农副产品类价格上涨1.2%，纺织原料类价格上涨0.3%。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比持平。其中，采掘工业价格持平，原材料工业价格上涨0.2%，加工工业价格下降0.1%。生活资料价格环比持平。其中，食品价格上涨0.1%，衣着和一般日用品价格均持平，耐用消费品价格下降0.1%。 工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格环比上涨0.7%，燃料动力类、黑色金属材料类和化工原料类价格均上涨0.1%；有色金属材料及电线类价格下降0.4%，纺织原料类价格下降0.1%。（完） (整理 李文科; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申