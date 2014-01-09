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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 10:21 BJT

新闻稿：中国去年12月PPI同比下降1.4%，全年降1.9%--国家统计局

路透北京1月9日 - 以下是中国国家统计局周四公布的“2013年12月份工业生产者价格变动情况”新闻稿全文：

2013年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%，环比持平（涨跌幅度为0，下同）。工业生产者购进价格同比下降1.4%，环比持平。2013年，全国工业生产者出厂价格比上年下降1.9%，工业生产者购进价格比上年下降2.0%。 　　一、工业生产者价格同比变动情况 　　工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降1.8%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约1.35个百分点。其中，采掘工业价格下降4.0%，原材料工业价格下降2.0%，加工工业价格下降1.4%。生活资料价格持平。其中，食品价格上涨0.6%，衣着价格上涨1.1%，一般日用品价格下降0.4%，耐用消费品价格下降1.1%。 　　工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比下降6.0%，燃料动力类价格下降2.2%，黑色金属材料类价格下降1.7%，化工原料类价格下降1.5%；农副产品类价格上涨1.2%，纺织原料类价格上涨0.3%。 　　二、工业生产者价格环比变动情况 　　工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比持平。其中，采掘工业价格持平，原材料工业价格上涨0.2%，加工工业价格下降0.1%。生活资料价格环比持平。其中，食品价格上涨0.1%，衣着和一般日用品价格均持平，耐用消费品价格下降0.1%。 　　工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格环比上涨0.7%，燃料动力类、黑色金属材料类和化工原料类价格均上涨0.1%；有色金属材料及电线类价格下降0.4%，纺织原料类价格下降0.1%。（完） (整理 李文科; 审校 张喜良)
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