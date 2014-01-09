台湾债市：五年券殖利率微幅走高，美国良好就业数据令多方承压

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北1月9日 - 台湾五年期公债103/2 发行前交易殖利率周四盘初微幅上扬。交易员表示，昨晚美国公布的良好就业数据令债市承压，不过亚洲时段交易的美国10年指标公债殖利率自3.0%关卡回落，令台债仅小幅走高。
交易商认为，今日台债还是难脱狭幅整理格局，因指标的五年与10年券陆续会在农历年前后标售与开始发行前交易，美联储又将在台债封关后公布利率决议，诸多变数令交易商不愿在此时大举押注。
“美债都测3.0%了，台债(103/2)好歹要碰一下1.4%，但都没有。”一大型公股银行交易员说。
他表示，今日103/2盘初的交易量有放大，交易商应该还是采行锁定区间当冲的交易模式，在此情形下，短线台债难有明确走向可期。
美国公债价格周三下跌，因民间部门就业报告向好，暗示美国经济增长提速，支撑美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在2014年继续缩减购债计划的观点。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债102/10 ：1.68-1.69%
* 五年公债103/02：1.13-1.14%
本地时间10:12时最新报价：
* 10年公债102/10尚未成交
* 五年公债103/02发行前交易：1.1311%，弹0.17基点以下为最新相关报导链接：--《美债周四展望》公债价格下跌，受数据良好和美联储会议记录打击 --《焦点》美联储希望在缩减QE3时谨慎从事--会议记录 --《综述》美国12月民间就业岗位增幅创13个月来最大，再添复苏升温迹象 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申