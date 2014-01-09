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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 10:21 BJT

台湾债市：五年券殖利率微幅走高，美国良好就业数据令多方承压

路透台北1月9日 - 台湾五年期公债103/2 发行前交易殖利率周四盘初微幅上扬。交易员表示，昨晚美国公布的良好就业数据令债市承压，不过亚洲时段交易的美国10年指标公债殖利率自3.0%关卡回落，令台债仅小幅走高。

交易商认为，今日台债还是难脱狭幅整理格局，因指标的五年与10年券陆续会在农历年前后标售与开始发行前交易，美联储又将在台债封关后公布利率决议，诸多变数令交易商不愿在此时大举押注。

“美债都测3.0%了，台债(103/2)好歹要碰一下1.4%，但都没有。”一大型公股银行交易员说。

他表示，今日103/2盘初的交易量有放大，交易商应该还是采行锁定区间当冲的交易模式，在此情形下，短线台债难有明确走向可期。

美国公债价格周三下跌，因民间部门就业报告向好，暗示美国经济增长提速，支撑美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在2014年继续缩减购债计划的观点。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债102/10 ：1.68-1.69%

* 五年公债103/02：1.13-1.14%

本地时间10:12时最新报价：

* 10年公债102/10尚未成交

* 五年公债103/02发行前交易：1.1311%，弹0.17基点以下为最新相关报导链接：--《美债周四展望》公债价格下跌，受数据良好和美联储会议记录打击 --《焦点》美联储希望在缩减QE3时谨慎从事--会议记录 --《综述》美国12月民间就业岗位增幅创13个月来最大，再添复苏升温迹象 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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