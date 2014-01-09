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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 10:26 BJT

《汇市简讯》美元/日圆出现反弹迹象，因日经指数脱离低点

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* 日经指数开低，约跌1.5%，但脱离低位

* 美元/日圆跌势止步于104.74，目前出现反弹苗头，高点在104.98

* 稍早美元下跌时仍可见到稳定日本进口商买兴

* 仍远高于104.50-60支撑位，传言称104.50下方有少量交易商停止单

* 105-105.50有大量卖单，105.50上方有大量停止单

* 如果停止下跌，可能重新测试上档 (完)

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