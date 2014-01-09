《中国一季度信用债评级调整一览表》--1月9日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海1月9日 - 中国信用债市场自上周四以来，公告的信用评级调整事项不多，中债资信评估公司将武汉城投的主体信用等级从AA下调到AA-pi，这是评级公司不定期的主动评级，并非跟踪财务报表数据，因武汉城投债务负担进一步加重，偿债指标有所弱化。
此外喀什城投因土地使用权抵押增信利好，主体评级和债项评级均得到上调。
本周市场消息面，国务院发布针对影子银行治理的107号文，对信托等渠道的影子银行融资都做出了规范，这对地方城投融资形势并非利好，可能会加大地方融资平台的融资难度，和城投债的调整压力。
以下为2014年1月至今，中国债券信息网、中国货币网、上海清算所、上海证券交易所、深圳证券交易所公布的评级调整变化情况，新增内容统计时间段为上周四至本周三。公布时间依据上述网站：
公布时间 发行人 主体评级 债项评级 评级展望 债券简称 担保方式
本次 上次 本次 上次 本次 上次 --------------------------------------------------------------------------------------------- *1月8日 武汉城投 AA-pi AA 稳定 稳定 *1月9日 喀什城投 AA AA- AA+ AA 稳定 稳定 12喀什建投债 抵押担保
（土地使用权） ---------------------------------------------------------------------------------------------
中国信用评级机构可以在银行间债券市场，交易所债券市场和信贷市场，从事金融产品信用评级，借款企业信用评级及担保机构信用评级等业务，发改委，保监会，证监会和人民银行等监管机构，对评级机构的业务范围分别进行认定。
根据中国人民银行2011年的最新披露，目前评级结果可以在信贷市场使用的评级机构有80家，评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构有五家。另外保监会认可的债券评级机构有7家，发改委和证监会在企业债和公司债领域，亦有各自认可的评级机构。
附近期信用市场主要风险事件：
1月7日，联合资信发布针对中国中铁 高层变动的关注公告，并将动态分析时间对中国中铁信用水平可能带来的影响。(完)
欲浏览2013年第四季度信用债评级调整一览表，请点选
注：*代表新增。 (整理 徐永；审校 边竞)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申