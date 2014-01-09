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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 16:20 BJT

《中国一季度信用债评级调整一览表》--1月9日

路透上海1月9日 - 中国信用债市场自上周四以来，公告的信用评级调整事项不多，中债资信评估公司将武汉城投的主体信用等级从AA下调到AA-pi，这是评级公司不定期的主动评级，并非跟踪财务报表数据，因武汉城投债务负担进一步加重，偿债指标有所弱化。

此外喀什城投因土地使用权抵押增信利好，主体评级和债项评级均得到上调。

本周市场消息面，国务院发布针对影子银行治理的107号文，对信托等渠道的影子银行融资都做出了规范，这对地方城投融资形势并非利好，可能会加大地方融资平台的融资难度，和城投债的调整压力。

以下为2014年1月至今，中国债券信息网、中国货币网、上海清算所、上海证券交易所、深圳证券交易所公布的评级调整变化情况，新增内容统计时间段为上周四至本周三。公布时间依据上述网站：

公布时间 发行人 主体评级 债项评级 评级展望 债券简称 担保方式

本次 上次 本次 上次 本次 上次 --------------------------------------------------------------------------------------------- *1月8日 武汉城投 AA-pi AA 稳定 稳定 *1月9日 喀什城投 AA AA- AA+ AA 稳定 稳定 12喀什建投债 抵押担保

（土地使用权） ---------------------------------------------------------------------------------------------

中国信用评级机构可以在银行间债券市场，交易所债券市场和信贷市场，从事金融产品信用评级，借款企业信用评级及担保机构信用评级等业务，发改委，保监会，证监会和人民银行等监管机构，对评级机构的业务范围分别进行认定。

根据中国人民银行2011年的最新披露，目前评级结果可以在信贷市场使用的评级机构有80家，评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构有五家。另外保监会认可的债券评级机构有7家，发改委和证监会在企业债和公司债领域，亦有各自认可的评级机构。

附近期信用市场主要风险事件：

1月7日，联合资信发布针对中国中铁 高层变动的关注公告，并将动态分析时间对中国中铁信用水平可能带来的影响。(完)

欲浏览2013年第四季度信用债评级调整一览表，请点选

注：*代表新增。 (整理 徐永；审校 边竞)
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