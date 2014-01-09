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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 10:52 BJT

重发-日本经济：实现2%通胀目标所需时间或超过两年--央行审议委员白井早由里

(重发以跟上红条)

路透东京1月9日 - 根据周四公布的一份演讲稿，日本央行政策委员会审议委员白井早由里称，如果家庭及公司的负担过于沉重，也许可以利用超过两年的时间来实现2%通胀目标。

白井早由里亦表示，日本央行2%通胀目标的时间框架存在很大的不确定性。

她说，若经济和物价出现下行风险，日本央行应毫不犹豫地进一步放松政策。

白井早由里还称，欧元区的通缩趋势有些令人担忧，但美国面临的通缩威胁相当有限。(完)

(编译 王翔琼；审校 张涛)
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